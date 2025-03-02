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США могут снять санкции с РФ: мрачный прогноз после ссоры Трампа с Зеленским

Алексей Тесля
2 марта 2025, 10:54
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Диктатор Владимир Путин выигрывает от каждой американо-украинской ссоры.
трамп, зеленский
В США прокомментировали перепалку Дональда Трампа с Владимиром Зеленским / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Важно:

  • Все более вероятным становится снятие американских санкций России
  • Путин выигрывает от каждой американо-украинской ссоры

После острой перепалки в Белом доме между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, все более вероятным становится снятие американских санкций России.

"Это очень обидно, потому что в условиях, когда линия фронта на востоке Украины в основном статична, ключевой переменной в войне является российская экономика", отмечает старший научный сотрудник Евразийского центра Брайан Уитмор, в комментарии Atlantic Council.

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Он напомнил о том, что экономика РФ в значительной степени находится на поддержании жизни и направляется к кризису в следующем году, что мешало бы Москве вести захватническую войну.

В свою очередь бывший помощник госсекретаря США по делам Европы Дэниел Фрид убежден в том, что диктатор Владимир Путин выигрывает от каждой американо-украинской ссоры.

"Пока Запад договаривается или борется сам с собой, Путин становится все более высокомерным в своих требованиях. Трамп рискует сыграть в игру Путина", - не исключает он.

Вместе с тем бывший старший советник членов Конгресса США Лесли Шедд советует Украине сосредоточится на сохранении поддержки среди республиканцев в Конгрессе.

Он добавил, что Зеленский мог бы четко дать понять, что Украина поддерживает усилия Трампа по достижению "прекращения огня и безопасности для Украины", тогда как Трамп и его команда могли бы объяснить, что они "подталкивали Зеленского не в пользу Путина, а для продвижения урегулирования, включая безопасность для Украины".

Ранее Анджей Дуда призвал Зеленского возобновить переговоры с Трампом. Зеленскому нужно вести "спокойные, конструктивные переговоры" с Трампом.

Как сообщал Главред, совместная пресс-конференция в Белом доме закончилась жестким скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.

Напомним, мировые лидеры отреагировали на такое поведение американских лидеров. Бывший председатель Европарламента Жозеп Боррель заявил, что ему стыдно за такое поведение.

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Что такое Atlantic Council?

Atlantic Council - аналитический центр, неправительственная организация США, которая преимущественно исследует международные отношения атлантического сообщества и проблемы международной безопасности. Член Ассоциации Атлантического договора. Имеет десять региональных отделений. Считается организацией близкой к администрации Белого дома и Демократической партии США, пишет Википедия.

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