Путин может разозлить Трампа и получить 'военный ответ' - Згурец

Поведение Трампа будет зависеть от решения и условий Путина по перемирию.

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У Трампа есть два основных рычага влияния на РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Что сказал Згурец:

Кремль попытается манипулировать США

РФ поставит нереальные требования для перемирия, которые выполнять никто не будет

Трамп может объявить санкции против РФ и усилить военную помощь Украине

В СМИ появилась информация, что страна-агрессор Россия не хочет присоединиться к инициативе США по установлению тридцатидневного прекращения огня. Скорее всего, в Кремле будут пытаться манипулировать США.

Об этом в эфире Еспресо рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. По его словам, в интересах Кремля затягивание процесса с выдвижением различных аргументов, чтобы дискуссия вокруг перемирия продолжалась.

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"При этом Россия будет действовать в соответствии со словами Путина, который заявил, что все решается на земле, там есть хорошая динамика, и они не намерены соглашаться на перемирие. Если уж и будет перемирие, то Украина должна остановить мобилизацию, перестать готовить военных в этот период и не получать зарубежную помощь. Эти требования, конечно, не являются реальными предпосылками для того, чтобы украинская сторона согласилась на них", - пояснил Згурец.

Таким образом Россия хочет изменить формат дискуссии, чтобы избежать влияния Европы и отстранить Украину от инициатив. РФ пользуется такой тактикой уже не впервые.

Згурец отметил, что президент США Дональд Трамп может быть раздражен таким поведением Кремля и лично российского диктатора Владимира Путина, когда осознает, что его условный партнер обещает одно, а действует совершенно по-другому. Тогда США могут применить важные рычаги влияния.

"В частности, публично объявленные санкции - это один фактор, а второй - военный. То есть ускорение поставок пакетов по программам, принятым во времена Байдена. Пока нет новых пакетов со стороны Трампа, но они могут быть. Также возможно ускорение производства образцов вооружений, которое сейчас происходит на американских предприятиях. Эти два фактора могут быть реализованы и определенным образом повлиять на ситуацию на линии фронта", - подытожил он.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Заключение перемирия между Украиной и Россией - последние новости

Напомним, Главред писал, что 12 марта советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц провел переговоры с представителем Российской Федерации, после чего спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву для обсуждения возможного перемирия. Однако однозначного ответа в РФ пока не дали.

Ранее также стало известно, что Украина начала формирование национальной команды для контроля 30-дневного перемирия. Команда будет заниматься разработкой алгоритма действий для контроля перемирия.

Накануне украинские военные заявили, что не верят в то, что 30-дневное прекращение огня на линии соприкосновения будет действенным. Они напомнили, что во время АТО/ООС россияне неоднократно нарушали временное прекращение огня.

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Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

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