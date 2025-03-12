Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Чтобы убедить": у Трампа провели переговоры с РФ, спецпредставитель едет в Москву

Руслана Заклинская
12 марта 2025, 21:32
201
Специальный представитель администрации Трампа Стив Уиткофф отправляется в Москву для переговоров с Кремлем.
'Чтобы убедить': у Трампа провели переговоры с РФ, спецпредставитель едет в Москву
США пытаются убедить Россию заключить соглашение о перемирии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, kremlin.ru

Главное из заявления Левитт:

  • Советник Трампа Уолтц провел телефонный разговор с представителем РФ
  • Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправляется в Москву
  • Администрация Трампа стремится убедить РФ заключить перемирие

В среду, 12 марта, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц провел переговоры с представителем Российской Федерации. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе прибудет в Москву. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

"Что касается России, команда президента (США Дональда Трампа - Главред) продолжает общение с россиянами. Наш советник президента Майк Уолтц сегодня провел телефонный разговор со своим российским коллегой", - рассказала она.

видео дня

Также Левитт заявила, что специальный представитель администрации Трампа Стив Уиткофф отправляется в Москву для переговоров с Кремлем относительно возможного заключения перемирия. По словам пресс-секретаря Белого дома, визит состоится на этой неделе.

"Наша команда активно работает. Уиткофф направляется в Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию заключить это соглашение. Мы надеемся, что они согласятся", - отметила Левитт.

Переговоры о прекращении огня - последние новости

Как сообщал Главред, ранее 12 марта Дональд Трамп заявил, что после встречи украинской и американской делегаций 11 марта, США отправили своих представителей в Россию. По его словам, Вашингтон получил "определенные позитивные сигналы относительно прекращения огня".

Также госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что прекращение огня между Россией и Украиной может быть достигнуто уже через несколько дней, если Москва пойдет на это. Он отметил, что европейские гарантии безопасности для Украины станут частью переговоров, а вопрос санкций против РФ неизбежно встанет на повестке дня.

Кроме этого, команда Трампа не исключает, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. По словам Рубио, Трамп хочет не временного перемирия, а долговременного мира, что требует переговорного процесса между сторонами.

Читайте также:

Кто такая Кэролайн Левитт?

Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин режим прекращения огня Майкл Уолтц Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Обострение на Курщине и прекращение огня: главные новости Украины (дайджест)

Обострение на Курщине и прекращение огня: главные новости Украины (дайджест)

22:06Война
"Главное — сохранить жизни": Сырский сделал заявление по ситуации на Курщине

"Главное — сохранить жизни": Сырский сделал заявление по ситуации на Курщине

21:49Фронт
"Чтобы убедить": у Трампа провели переговоры с РФ, спецпредставитель едет в Москву

"Чтобы убедить": у Трампа провели переговоры с РФ, спецпредставитель едет в Москву

21:32Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Копия певицы: жених предательницы Лорак показал свою взрослую дочь

Копия певицы: жених предательницы Лорак показал свою взрослую дочь

Март изменит все: какие три знака зодиака найдут настоящую любовь

Март изменит все: какие три знака зодиака найдут настоящую любовь

"Я самая счастливая": Ирина Билык призналась, что между ней и Налчаджиоглу

"Я самая счастливая": Ирина Билык призналась, что между ней и Налчаджиоглу

Цены на сигареты в Украине взлетят уже в апреле: сколько придется платить

Цены на сигареты в Украине взлетят уже в апреле: сколько придется платить

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

22:32

Путин в военной форме появился якобы на Курщине и заговорил о "буферной зоне"

22:08

Теперь без Кейт Миддлтон: принц Уильям сделал важное заявление

22:06

Обострение на Курщине и прекращение огня: главные новости Украины (дайджест)

22:05

"Моя любовь": Мурат Налчаджиоглу показал, с кем отдыхает в Турции

21:49

"Главное — сохранить жизни": Сырский сделал заявление по ситуации на Курщине

Переговоры в Саудовской Аравии были дымовой завесой, Трамп продолжит помогать Путину - ШейтельманПереговоры в Саудовской Аравии были дымовой завесой, Трамп продолжит помогать Путину - Шейтельман
21:40

Звезда "Мастер Шеф" рассказала о ссорах с Эктором Хименеcом БравоВидео

21:32

"Чтобы убедить": у Трампа провели переговоры с РФ, спецпредставитель едет в Москву

21:11

Проблемы затянутся на год: что нельзя делать 13 марта, приметы

21:00

Когда люди смогут "разговаривать" с животными: ветеринар назвал дату

Реклама
20:33

"Есть рычаги": политтехнолог рассказал, чем США могут "задавить" РФ для мираВидео

20:29

Почему утки падают на ноги: важное предупреждение для хозяевВидео

20:26

Когда именно начнется прекращение огня в Украине: в США раскрыли детали сделки

20:06

Что будет включать 30-дневное прекращение огня: в ОП раскрыли три основных пункта

19:41

Украину будут заливать дожди с грозами и будет штормовой ветер: где будет опасно

19:24

Покупатели массово переворачивают товары в супермаркетах - при чем здесь Трамп

19:16

РФ готовит массированную атаку по Украине после угроз "Орешником": что известноВидео

19:10

Трамповская пропаганда переплюнула советскуюмнение

19:07

Возможно ли достичь устойчивого мира в 2025 году: политтехнолог четко ответил

19:04

Можно готовить хоть каждый день: идеальное мясо за 12 минутВидео

19:02

Сезон уже не за горами: когда и как правильно обрезать абрикос

Реклама
18:57

Нужно ли мыть двигатель авто: неожиданный ответ

18:55

Трамп назвал дату "великого дня" и начал угрожать Путину

18:37

Путин либо пойдет на "неудобные компромиссы", либо вызовет гнев Трампа - CNN

18:06

Меньше усилий, больше комфорта: для чего развешивать мокрую одежду на вешалки

17:59

Чтобы сад был цветущим: пять растений, которые нужно посадить в марте

17:57

Войска РФ пытаются прорвать границу в одной из областей: в ГПСУ раскрыли детали

17:57

Продолжится ли мобилизация в период прекращения огня: в Раде сделали заявление

17:45

Лунное затмение в марте изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

17:30

Открыла другую страницу: Елена Кравец рассказала о новой карьере

17:28

Доллар рванул вверх, евро обвалился: НБУ установил новый курс валют

17:21

Путин может согласиться на прекращение огня в Украине, но есть нюанс - Bloomberg

17:11

Когда ни в коем случае нельзя гладить собаку: ответ ветеринара

17:10

Россия организовала в Ивано-Франковске теракт: в СБУ раскрыли детали

17:09

Украина планирует закупать большие объемы американского газа - Reuters

17:01

Ради экономии: нужно ли выключать чайник из розетки на ночь

17:00

У Трампа назвали сценарий США в случае отказа Путина от прекращения огня

16:52

Украинцам выплатят до 180 тысяч гривен: кто может получить финансовую помощь

16:50

"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!", - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

16:49

5 знаков зодиака, которые принимают решения в отношениях

16:45

Немедленное перемирие на фронте: известны детали режима тишины и чего ждать Украине

Реклама
16:42

Начнется торг: Шейтельман спрогнозировал, что даст предложение прекратить огоньЭксклюзив

16:18

Гарантии безопасности, 30 дней тишины и выборы: Зеленский сделал ряд заявленийВидео

16:12

Помидоры дадут обильный урожай, если соблюдать 6 простых правил

16:08

"Многие ребята погибнут": украинские военные не верят в перемирие

16:03

От загрязнений не останется и следа: как отмыть стеклянные банки до блеска

15:49

Будут ли ВСУ выходить полностью из Курской области: что там происходит на самом деле

15:44

Отказ Путина от предложения Трампа: Зеленский сделал прогноз о двух шагах США

15:22

"Никто не верит русским": Зеленский раскрыл смысл 30-ти дней тишины

15:19

Как правильно хранить зимние автомобильные шины: знают лишь единицы

15:09

"Это красная линия": Зеленский сделал заявление об оккупированных территориях

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять