'Чтобы убедить': у Трампа провели переговоры с РФ, спецпредставитель едет в Москву

Специальный представитель администрации Трампа Стив Уиткофф отправляется в Москву для переговоров с Кремлем.

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США пытаются убедить Россию заключить соглашение о перемирии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, kremlin.ru

Главное из заявления Левитт:

Советник Трампа Уолтц провел телефонный разговор с представителем РФ

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе отправляется в Москву

Администрация Трампа стремится убедить РФ заключить перемирие

В среду, 12 марта, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц провел переговоры с представителем Российской Федерации. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на этой неделе прибудет в Москву. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

"Что касается России, команда президента (США Дональда Трампа - Главред) продолжает общение с россиянами. Наш советник президента Майк Уолтц сегодня провел телефонный разговор со своим российским коллегой", - рассказала она. видео дня

Также Левитт заявила, что специальный представитель администрации Трампа Стив Уиткофф отправляется в Москву для переговоров с Кремлем относительно возможного заключения перемирия. По словам пресс-секретаря Белого дома, визит состоится на этой неделе.

"Наша команда активно работает. Уиткофф направляется в Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию заключить это соглашение. Мы надеемся, что они согласятся", - отметила Левитт.

Переговоры о прекращении огня - последние новости

Как сообщал Главред, ранее 12 марта Дональд Трамп заявил, что после встречи украинской и американской делегаций 11 марта, США отправили своих представителей в Россию. По его словам, Вашингтон получил "определенные позитивные сигналы относительно прекращения огня".

Также госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что прекращение огня между Россией и Украиной может быть достигнуто уже через несколько дней, если Москва пойдет на это. Он отметил, что европейские гарантии безопасности для Украины станут частью переговоров, а вопрос санкций против РФ неизбежно встанет на повестке дня.

Кроме этого, команда Трампа не исключает, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. По словам Рубио, Трамп хочет не временного перемирия, а долговременного мира, что требует переговорного процесса между сторонами.

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Кто такая Кэролайн Левитт? Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

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