Возможно ли достичь устойчивого мира в 2025 году: политтехнолог четко ответил

Основное:
- Чтобы приблизиться к устойчивому миру - РФ и Украине нужно подписать соглашение о 30-дневном прекращении огня
- РФ и Украина имеют собственные фундаментальные требования, которые обе стороны не могут принять
- Украина уже сделала шаги навстречу, чтобы приблизить мир
Во вторник, 11 марта, в городе Джидда (Саудовская Аравия) состоялись переговоры украинской и американской делегаций. Итогом переговоров стала готовность Украины принять временное - на 30 дней - перемирие, которое предложили США. Теперь слово за Россией. В интервью Главреду политтехнолог Михаил Шейтельман спрогнозировал, есть ли у Украины шанс выйти на устойчивый мир в этом году.
Политтехнолог объяснил, что сначала надо подписать соглашение о прекращении огня на 30 дней. Только после этого можно будет надеяться на переход к устойчивому миру, если основные требования обеих сторон хотя бы частично будут совпадать.
"Сближаются ли позиции из-за тридцатидневного прекращения огня? Нет, у нас есть фундаментальные вещи. Первое - это наша украинская территория, и Украина не согласна ее отдавать. Точка. Второе - мы не согласны заканчивать войну без миротворцев, без гарантий безопасности, которые могут быть выражены в членстве в НАТО. Может быть что-то третье, но мы его не видели, его пока не придумали. Американцы нам тоже ничего такого не предлагали. Поэтому фундаментальные проблемы не решены", - рассказал Шейтельман.
Он добавил, что у россиян тоже есть фундаментальные требования. Например, сокращение украинской армии.
"Украина на это тоже не согласна. Поэтому никакие такие переговоры, которые внешне вроде бы выглядят хорошо (вон сколько золота и саудовских шейхов), не сглаживают и не сближают фундаментальных позиций России и Украины. Поэтому рассуждать здесь годами или месяцами - бесполезно. Изменится ли у Украины фундаментальная позиция? Она уже изменилась. Украина пошла навстречу в том, что пока не будет убивать россиян, которые находятся на оккупированной территории. Вот временно, целых 30 дней, им разрешается там находиться, их не будут убивать. Но это же компромисс", - подчеркнул политтехнолог.
Смотрите видео интервью Михаила Шейтельмана Главреду об итогах переговоров в Саудовской Аравии:
Переговоры о прекращении огня - последние новости
Как писал Главред, Украина готова к прекращению огня с Россией на 30 дней. Соответствующую инициативу предложили Соединенные Штаты Америки. Режим перемирия может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией, написал глава ОП Андрей Ермак.
Позже государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что Белый дом допускает вариант развития событий, при котором страна-агрессор Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. Тогда команда Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и сделает определенные выводы относительно целей и настроения Кремля.
В то же время Bloomberg со ссылкой на анонимные источники пишет, что военный преступник Владимир Путин может согласиться на 30-дневное перемирие, но на своих условиях. Одно из требований Кремля для согласия на перемирие - прекращение поставок оружия Украине.
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Кто такой Михаил Шейтельман
Михаил Шейтельман - политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант.
Родился в 1968 году в Ленинграде. В 1989 году, после возвращения из советской армии, занялся бизнесом. В 1991 году окончил отделение аэродинамики Ленинградского политехнического института. Параллельно занимался КВН и был комиссаром стройотряда. В том же году эмигрировал в Израиль, жил в кибуце, учился в Университете имени Бар-Илана на отделении математики.
Свою карьеру он начал инженером-программистом в компании Nortel. В 1999 году основал свое первое рекламное агентство в Израиле, которое ориентировалось на русскоязычную целевую аудиторию. С тех пор он занимал руководящие стратегические и творческие должности. Занимался продюсированием, организацией шоу, концертов и гастролей.
С 1996 года занимается политтехнологиями. Был советником российского олигарха Бориса Березовского.
Консультировал избирательные кампании в Израиле, России, Латвии и Кыргызстане, а также неправительственные организации, такие как Российский еврейский конгресс.
В 2015 году был стратегическим советником предвыборного штаба партии "Наш дом Израиль", в результате чего министром обороны назначили лидера партии Авигдора Либермана.
Работал стратегическим консультантом и членом правления ряда международных холдингов и инвестиционных групп.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года активно выступает в украинских, израильских, латвийских и других СМИ и ютуб-каналах, высказываясь в поддержку Украины.
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