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Трамп может договориться с Путиным, а Украину поставят перед фактом - Горбач

Мария Николишин
20 марта 2025, 11:11
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Трамп и Путин имеют собственную стратегию и формат переговоров.
Трамп может договориться с Путиным, а Украину поставят перед фактом - Горбач
Договоренности о завершении войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Украине и Европе только будут сообщать о договоренностях Трампа с Путиным
  • Трамп ведет переговоры с РФ от имени Украины
  • Посредническая позиция США может диктовать собственные условия

Российский диктатор Владимир Путин выдвинул собственные требования прекращения огня в Украине. В частности, речь идет об обмене разведданными, остановке мобилизации и перевооружении Украины. Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач предположил, будет ли Украина и Европа иметь право голоса в этом вопросе.

Он высказал мнение, что Европе отводится примерно то же место, что и Украине.

"То есть нас будут ставить в известность о договоренностях между президентами Трампом и Путиным. Это их стратегия, их формат переговоров", - сказал эксперт в интервью Главреду.

По его словам, уже сейчас можно понять, что президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Путиным практически от имени Украины.

"После переговоров в Джидде и того, как Украина приняла предложение американской стороны о безусловном прекращении огня (без выдвижения собственных условий), мы фактически потеряли голос в этом разговоре. Мы согласились на безусловное прекращение огня, а также на то, что именно Дональд Трамп будет докладывать Владимиру Путину об этих договоренностях от нашего имени. Таким образом, мы фактически передали право голоса Трампу, который и проводил переговоры. Он сообщит нам, что сказал Владимир Путин, но только в той мере, в какой сам захочет", - подчеркнул Горбач.

Он подчеркнул, что то же самое касается Европы.

"Она не была непосредственным участником этих переговоров, но стремится участвовать в процессе. Украина также настаивает на этом, поскольку для нас Европа остается, по сути, последней надеждой, последним союзником и партнером, которому мы можем доверять. В отличие от Соединенных Штатов, которые заняли позицию не союзника и партнера, а посредника", - отметил исполнительный директор.

Он также добавил, что посредническая позиция США предусматривает равноудаленность от противоборствующих сторон, и это главная проблема, потому что этот посредник не просто нейтрален - он диктует собственные условия.

"Что бы ни решили Путин и Трамп, имплементировать эти договоренности придется нам. Или же отказаться их выполнять. Если мы откажемся, то будем полагаться на поддержку других партнеров и союзников - не Соединенных Штатов, а прежде всего Европы, "коалиции желающих", в которую входят не только европейские страны, но именно они играют ключевую роль", - подытожил Горбач.

Смотрите видео интервью с Владимиром Горбачем для Главреда:

Переговоры Трампа с Путиным - что известно

Как сообщал Главред, 18 марта состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Ключевой темой переговоров стало обсуждение возможного прекращения огня в полномасштабной войне, которую Россия начала против Украины в 2022 году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с главой агрессора России Владимиром Путиным были достигнуты договоренности о немедленном прекращении огня по энергетике и инфраструктуре.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет получить больше деталей о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Украина должна понимать, что именно обсуждалось и какие дальнейшие шаги могут быть предложены.

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Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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