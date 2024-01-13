'Мы можем пройти': военный эксперт назвал два условия для прорыва ВСУ

Чтобы украинские военные смогли продвинуться на фронте, нужно получить значительное преимущество над россиянами в некоторых видах оружия.

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Возможен ли в ближайшее время перелом на фронте в пользу Украины / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, 22 механизированная бригада

Вооруженным Силам Украины не хватает систем ПВО и артиллерийских боеприпасов для эффективной борьбы с оккупантами. Из-за этого украинским защитникам трудно осуществить прорыв на фронте и отбросить противника. Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

"В ближайшее время, к сожалению, я не вижу возможности для украинцев, чтобы совершит прорыв для того, чтобы хоть на каком-то участке фронта мы смогли значительно отбросить врага. Какие-то тактические продвижения - возможно, километр-два-пять, мы можем пройти", - сказал он.

Нарожный подчеркнул, что для успешного наступления на некоторых участках фронта Украине необходимо иметь большое преимущество в некоторых критических видах оружия. Он уверяет, что для прорыва в войне Украине нужно больше средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также артиллерийские боеприпасы.

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"Если хотя бы два этих фактора будут у нас в руках, это будет предпосылкой для наступления на некоторых участках фронта", - утверждает Нарожный.

По его словам, господство в воздухе станет первым шагом для возможного наступления дальше. Проблемы с получением необходимых артиллерийских средств возникают из-за бюджетных ограничений в США и торможения поставок из ЕС. Тем не менее, есть надежда на передачу обещанного вооружения к марту.

Война в Украине

Напомним, морозы в Украине усложнят военные операции. Однако оккупанты будут меньше использовать барражирующие боеприпасы из-за риска замерзания двигателей.

Как сообщал Главред, российские оккупанты не достигли поставленных целей за последние месяцы на фронте. Командующий Сухопутных сил Украины, генерал-лейтенант Александр Сырский подчеркнул, что армия оккупантов непрерывно атакует на нескольких участках фронта, однако защитники Украины контратакуют.

Также заместитель председателя Союза офицеров Украины, капитан первого ранга Евгений Лупаков рассказал, что на фронте события развиваются позитивно для Украины, но военным не хватает оружия. Эффективное наступление возможно только при условии окончания политических баталий в Европе и США и получения военной помощи для Украины.

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