Как Украине победить в войне: СМИ озвучили "рецепт" прорыва на фронте

До сих пор украинцы побеждали россиян в значительной степени благодаря преимуществу в технологиях. Но сейчас ситуация изменилась.

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Чтобы победить РФ, Украине нужен крупный технологический прорыв / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Чтобы победить в войне, Украине нужны новые технологии, которые могут помочь ВСУ пробить российские минные поля и средства РЭБ.

Как пишет издание Wired, до сих пор украинцы побеждали россиян в значительной степени благодаря преимуществу в технологиях.

"HIMARS усилили эффективность войск в контрнаступлениях 2022 года, современные мобильные средства ПВО привели к тому, что значительно снизилась смертность украинских военных от атак российских вертолетов", - пишет автор статьи.

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При этом российские захватчики также постепенно совершенствуются, и преимущество ВСУ со временем стало не столь значительным.

"И все же, активно применяя воздушные дроны и внедрив морские дроны, украинцы уже повлияли на то, как будут развиваться войны в мире в дальнейшем", — отмечают журналисты.

Издание Wired предполагает, что в течение нескольких следующих месяцев обе стороны, скорее всего, ограничат активные действия на земле, прибегая преимущественно к обстрелам с воздуха. За это время и оккупанты, и украинцы попытаются осуществить ротацию сил, усилить укрепления, спланировать будущие наступательные кампании – и постараются снова воплотить их, когда наступит теплая погода.

"Если Украина стремится быть эффективной в наступлении в этом году, ей придется сделать открытие уровня изобретения пороха. Это могут быть, например, наземные беспилотники, способные прорываться сквозь российские линии обороны и расчищать перед собой плотные минные поля. Или, возможно, Украина наконец-то найдет способ объединить свои воздушные дроны в сеть и достичь таким образом преимущества в воздухе, или совершит прорыв в радиоэлектронной борьбе, найдя способ глушить российские системы и нейтрализовать вражеские ракеты и КАБ. Или же страна начнет производить их самостоятельно", — пишет издание.

Как сообщал Главред, осенью 2023 года Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный заявил, что Украине грозит затяжная окопная война, которая может истощить украинское государство.

"Для того, чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга", - сказал Залужный.

Также Главнокомандующий ВСУ назвал 5 пунктов, которые необходимы Украине для победы над РФ.

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