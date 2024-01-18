'Угроза существования Украины': Данилов прокомментировал проведение выборов во время войны

Россия начинает огромную кампанию, связанную с дискредитацией высшего военно-политического руководства Украины, заявил секретарь СНБО.

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Данилов прокомментировал выборы в Украине / коллаж: Главред, фото: ОПУ, УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что обеспечить демократические выборы во время военного положения фактически невозможно. Активное распространение информации о критической необходимости и потенциальной нелегитимности этого процесса - дело рук врага, который хочет дискредитировать украинское высшее военно-политическое руководство.

"Россия начинает огромную кампанию, связанную с дискредитацией высшего военно-политического руководства нашей страны, в том числе настаивая на якобы нелегитимности этих процессов", - заявил Данилов в комментарии "LIGA.net".

Секретарь СНБО подчеркнул, что в Украине четко определено, когда можно проводить выборы. Прежде всего речь идет о процессе, который следует обеспечить.

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"Мы находимся в военном положении, во время которого обеспечить демократические выборы, которые бы соответствовали всем современным демократическим нормам - фактически невозможно", - отметил Данилов.

Подхват риторики об "угрозе демократии" украинскими журналистами изрядно удивляет чиновника.

"Имейте в виду, чтобы это не стало угрозой существования нашей страны", - отметил секретарь СНБО.

Сейчас речь идет о существовании нашего государства. Данилов отмечает, что Россия имеет целью уничтожение украинцев, как народа и нации.

"Мы входим сейчас в очень опасный период, потому что Россия и те люди, которые являются безответственными, на территории нашей страны будут поднимать эти лозунги и постоянно говорить об этом. Это РФ хочет таким образом решить вопрос существования нашей страны", - подытожил он.

Выборы в Украине во время войны: что известно

Напомним, что Зеленский назвал 2 условия для проведения выборов в Украине во время войны. Несмотря на сложную ситуацию, это вполне реально сделать, однако необходимо обеспечить безопасность, считает президент Украины.

В Раде сообщили условие проведения выборов в Украине. Заместитель председателя ВР Украины Александр Корниенко назвал условие для проведения выборов в Украине. От сообщил, что для этого должен быть создан специальный закон.

В ЦИК сделали заявление о полномочиях Зеленского и раскрыли о предстоящих выборах. Заместитель председателя ЦИК отметил, что согласно действующему законодательству, любые выборы во время военного положения не проводятся.

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