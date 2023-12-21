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"Враг прорывается": Снегирев назвал ключевую цель россиян в Донецкой области

Руслана Заклинская
21 декабря 2023, 21:02
Оккупанты не прекращают попыток прорыва украинской обороны и пытаются добраться до ключевых пунктов обороны Вооруженных Сил Украины.
'Враг прорывается': Снегирев назвал ключевую цель россиян в Донецкой области
Военный эксперт определил основную задачу оккупантов на фронте / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ

Основной целью россиян является установление контроля над городами Славянск и Краматорск. Враг пытается завоевать Часов Яр, но ВСУ построили прочную оборону. Об этом рассказал военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире"Эспрессо".

По его словам, враг направляет усилия на прорыв в районе Часового Яра, несмотря на сложности штурма. Благодаря постройке второй и третьей линий защиты ВСУ Часов Яр готов к активной обороне.

"Враг пытается прорываться в сторону Часового Яра, при этом понимая, что в лоб штурмовать Часов Яр практически невозможно. Потому что город подготовлен к активной обороне. За этот период времени ВСУ удалось построить вторую и третью линию обороны. Прорыв на Часов Яр дает возможность выхода на Константиновку, а дальше на Славянск и Краматорск, которые являются ключевыми пунктами украинской обороны", - сказал Снегирев.

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Эксперт пояснил, что прорыв в этом направлении открывает возможность врагу добраться до Константиновки. Кроме этого, дальнейшее продвижение ведет к Славянску и Краматорску, которые являются стратегически важными точками для украинской обороны.

Снегирев подчеркнул, что оккупанты не прекращают попыток прорыва украинских оборонительных линий, поскольку им важно завоевать указанные города. Боевые действия активизируются не только на Бахмутском направлении, но и на Купянско-Лиманском, где главной задачей оккупантов является выход в город Изюм.

"Ключевая цель врага - это установление контроля над Славянском и Краматорском. Поэтому не случайно происходит активизация боевых действий не только на Бахмутском фронте, но и на Купянско-Лиманском. Где основной задачей оккупантов является выход в город Изюм. И оттуда пытаться прорываться к флангам украинской обороны в Донецкой области, а именно на Славянск и Краматорск", - подчеркнул Снегирев.

Война в Украине

Напомним, на левом берегу Херсонской области продолжаются круглосуточные атаки оккупантов. За последние сутки они совершили более 30 штурмов. Однако, попытки врага вытеснить ВСУ не имеют успеха.

Как сообщал Главред, оккупанты зашли в промзону Авдеевки и закрепились там. Красная и серая зоны стали активными областями боевых действий. Россияне пытаются продвинуться дальше.

Также российские войска продвинулись в районе Синьковки, однако Вооруженные Силы Украины удерживают важные высоты в этом районе. Ситуация сложная, но ВСУ используют успешную контрбатарейную борьбу.

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война в Украине линия фронта Дмитрий Снегирев война России и Украины
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