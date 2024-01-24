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В Донецкой области объявили срочную эвакуацию: в ОВА предупредили об опасности

Юлия Закрепа
24 января 2024, 16:53
В части прифронтовых громад Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов принудительная эвакуация продолжается еще с апреля прошлого года.
В Донецкой области объявили срочную эвакуацию: в ОВА предупредили об опасности
В Донецкой области объявили срочную эвакуацию / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: deepstatemap

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин заявил, что в области объявили принудительную эвакуацию детей в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад.

Решение приняли 24 января на заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"К сожалению, не все взрослые осознают свою ответственность за жизнь и здоровье собственных детей - и многие до сих пор остаются на территориях, вблизи которых ведутся активные боевые действия. Сегодня мы приняли решение начать эвакуацию в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад - сейчас там до сих пор находятся 72 ребенка", - говорится в сообщении Филашкина в Telegram.

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Он также напомнил, что в части прифронтовых громад Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов принудительная эвакуация продолжается еще с апреля прошлого года.

Ситуация в Донецкой области: что известно

Напомним, что оккупанты накапливают большие резервы в Донецке и готовятся к новому наступлению на Авдеевку. Россияне значительно ослабили свои наступательные действия на Авдеевском направлении тогда, когда ударили морозы и пытаются компенсировать это сейчас.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев назвал ключевую цель россиян в Донецкой области. Основной целью россиян является установление контроля над городами Славянск и Краматорск. Враг пытается завоевать Часов Яр.

ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области. Аналитики Института изучения войны заявили, что геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись на юг от Спирного.

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