Говорили об Авдеевке и Купянске: Зеленский раскрыл детали важной Ставки

Зеленский отметил, что продолжается активная работа над заключением новых военных контрактов со странами-партнерами и расширение собственного производства.

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Зеленский раскрыл детали заседания Ставки/ Коллаж Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого рассматривали текущую ситуацию на фронте. Об этом Владимир Зеленский написал в своем Телеграме.

"Авдеевка, Купянск, юг - все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других", - сообщил Владимир Зеленский.

Кроме того, по словам президента Украины, еще одним аспектом, на который обращается внимание, являются снаряды.

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"Мы ищем новые контракты, сотрудничаем с партнерами по регулярности международных торговых операций, постоянно расширяем наше собственное производство. Также мы активно работаем над развитием дронов, увеличением их производства и улучшением их дальности действия", - отметил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский также прослушал доклад о защите прифронтовых и приграничных территорий, в частности от возможных воздушных атак со стороны России.

"Поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, общин и критических объектов с воздуха", - резюмировал Владимир Зеленский.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия высказал свое мнение относительно потерь Вооруженных сил Украины в конфликте с российскими оккупантами, предложив президенту Владимиру Зеленскому рассекретить эти данные.

В то же время, бойцы Вооруженных сил Украины осуществили продвижение на Запорожском направлении. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в своем канале в Telegram об успешных действиях украинских защитников, которые сумели продвинуться вперед в районе населенного пункта Вербово Запорожской области.

Российские оккупанты продолжают попытки штурмовать Авдеевку в Донецкой области, интенсифицируя артобстрелы. Однако Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции, сообщил майор ВСУ Сергей Цехоцкий.

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