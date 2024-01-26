Говорили об Авдеевке и Купянске: Зеленский раскрыл детали важной Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого рассматривали текущую ситуацию на фронте. Об этом Владимир Зеленский написал в своем Телеграме.
"Авдеевка, Купянск, юг - все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других", - сообщил Владимир Зеленский.
Кроме того, по словам президента Украины, еще одним аспектом, на который обращается внимание, являются снаряды.
"Мы ищем новые контракты, сотрудничаем с партнерами по регулярности международных торговых операций, постоянно расширяем наше собственное производство. Также мы активно работаем над развитием дронов, увеличением их производства и улучшением их дальности действия", - отметил Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский также прослушал доклад о защите прифронтовых и приграничных территорий, в частности от возможных воздушных атак со стороны России.
"Поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, общин и критических объектов с воздуха", - резюмировал Владимир Зеленский.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия высказал свое мнение относительно потерь Вооруженных сил Украины в конфликте с российскими оккупантами, предложив президенту Владимиру Зеленскому рассекретить эти данные.
В то же время, бойцы Вооруженных сил Украины осуществили продвижение на Запорожском направлении. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в своем канале в Telegram об успешных действиях украинских защитников, которые сумели продвинуться вперед в районе населенного пункта Вербово Запорожской области.
Российские оккупанты продолжают попытки штурмовать Авдеевку в Донецкой области, интенсифицируя артобстрелы. Однако Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции, сообщил майор ВСУ Сергей Цехоцкий.
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