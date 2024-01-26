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Выйти живыми чрезвычайно сложно: экс-командир "Айдара" раскрыл потери в Авдеевке

Юрий Берендий
26 января 2024, 15:13
По словам Евгения Дикого, Силам обороны Украины выгодно продолжение российского наступления на Авдеевку из-за возможности уничтожать живую силу противника.
Выйти живыми чрезвычайно сложно: экс-командир 'Айдара' раскрыл потери в Авдеевке
Экс-командир "Айдара" раскрыл потери в боях за Авдеевку / Коллаж Главред, фото: Телеграм-канал Анна Маляр, Минобороны РФ

В Авдеевке ВСУ смогли создать ловушку для российских войск в девятом микрорайоне. Там образовался узкий коридор, контролируемый противником, из которого выйти живыми россиянам будет чрезвычайно сложно. Сейчас армия РФ не смогла закрепиться в районе Коксохимического комбината, который стал крепостью ВСУ, однако они продолжают высылать в эту зону свои воинские подразделения. Об этом рассказал ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий в интервью Фокусу.

По его словам, в Авдеевке сейчас разворачиваются боевые действия, которые становятся своеобразной "мясорубкой" для российских оккупантов. Соотношение потерь на этом участке фронта составляет "1 к 10" в пользу ВСУ.

"Приказ взять Авдеевку россиянами имеет сугубо политический характер, - считает эксперт, - Российские генералы не являются идиотами, но все что они делают под Авдеевкой является идиотизмом, поэтому это чисто политическая воля Кремля, а они выполняют приказ", - указывает Евгений Дикий.

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Он также делает вывод, что украинское командование заинтересовано в том, чтобы россияне продолжали наступление на Авдеевском направлении. По его словам, из-за постоянных наступательных операций с использованием пехоты и техники, Силы обороны Украины наносят российской армии катастрофические потери.

Евгений Дикий добавил, что украинские военные успешно используют логистическую трассу возле села Орловка. Даже при том, что эта трасса периодически подвергается обстрелам врага, ВСУ научились наладить активный трафик благодаря военным хитростям передвижения машин ночью.

"Логистика работает очень удачно: постоянно подвозятся боекомплекты и эвакуируются раненые, - говорит Дикий, - Пока логистика налажена, то держать Авдеевку и Коксохим можно довольно долго, а враг будет нести огромные потери".

Наступление россиян на Авдеевку

Российским оккупационным войскам не удастся полностью захватить город Авдеевка в Донецкой области. Об этом сообщил генерал армии Николай Маломуж.

Российские оккупанты проводят работы по раскопке тоннелей, которые по замыслу инженеров должны были вывести их войска незаметно к Авдеевке. Однако в ВСУ отмечают, что видели все подготовительные работы и были готовы к очередному подлому шагу врага.

Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов подчеркнул, что сегодня стоит обратить внимание не на попытки оккупантов прорваться в Авдеевку, а на количество КАБов, которые они применяют, чтобы перебить единственную дорогу.

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война в Украине Авдеевка
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