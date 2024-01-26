"Не слышал меньше ста тысяч": Арахамия заговорил о раскрытии потерь ВСУ в войне

Давид Арахамия предложил президенту Владимиру Зеленскому рассекретить данные о потерях Украины на войне.

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Давид Арахамия прокомментировал вопрос о потерх в войне / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, скриншот из видео

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал вопрос потерь Вооруженных сил Украины в войне с российскими оккупантами.

Он предложил президенту Владимиру Зеленскому рассекретить данные о потерях Украины на войне. Об этом народный депутат сообщил во время панельной дискуссии "2024 год: сценарии для страны", пишет LB.ua.

Вместе с тем народный избранник подчеркнул, что глава государства еще не принял решения по этому поводу.

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Глава фракции "Слуга народа" считает, что информация о потерях Украины в войне покажет, что они "не столь велики", как граждане сами себе представляют.

"Когда вы идете на улицы и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 тысяч. А наши потери гораздо меньше", – добавил Арахамия.

Ранее в Defense Express назвали шокирующую цифру потерь россиян. Враг несет огромные потери в войне против Украины, но официальные данные не отражают реальных цифр.

Напомним, ранее западные СМИ оценили потери россиян на Авдеевском направлении.

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