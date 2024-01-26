"Не слышал меньше ста тысяч": Арахамия заговорил о раскрытии потерь ВСУ в войне

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал вопрос потерь Вооруженных сил Украины в войне с российскими оккупантами.
Он предложил президенту Владимиру Зеленскому рассекретить данные о потерях Украины на войне. Об этом народный депутат сообщил во время панельной дискуссии "2024 год: сценарии для страны", пишет LB.ua.
Вместе с тем народный избранник подчеркнул, что глава государства еще не принял решения по этому поводу.
Глава фракции "Слуга народа" считает, что информация о потерях Украины в войне покажет, что они "не столь велики", как граждане сами себе представляют.
"Когда вы идете на улицы и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 тысяч. А наши потери гораздо меньше", – добавил Арахамия.
Ранее в Defense Express назвали шокирующую цифру потерь россиян. Враг несет огромные потери в войне против Украины, но официальные данные не отражают реальных цифр.
Напомним, ранее западные СМИ оценили потери россиян на Авдеевском направлении.
Больше новостей:
- ВСУ "покрошили" сотни россиян: бригадный генерал раскрыл подробности боев на юге
- ВСУ пошли вперед на Запорожье: выбили оккупантов и захватили новые рубежи
- "Нет успехов у сторон": в ФРГ оценили ситуацию на фронте и дали тревожный прогноз