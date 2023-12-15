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"Не забирают трупы": Defense Express назвали шокирующую цифру потерь россиян

Руслана Заклинская
15 декабря 2023, 18:46
Враг несет огромные потери в войне против Украины, но официальные данные не отражают реальных цифр.
'Не забирают трупы': Defense Express назвали шокирующую цифру потерь россиян
Аналитики назвали количество потерь среди оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Даже при учете призыва по частичной мобилизации и контрактников, общее количество оккупантов составляет 1 млн 146 тысяч. Однако лишь 617 тысяч из них находятся на фронте. Об этом сообщил главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире "Эспрессо".

Отметив, что не все потери оккупантов включены в статистику, он рассмотрел различные составляющие цифр: численность призванных по частичной мобилизации, контрактников и количество лиц на фронте. По его расчетам, общее количество захватчиков достигает более миллиона человек, но лишь 617 тысяч из них сейчас находятся на фронте. То есть еще более полумиллиона человек являются неактивными военными.

"Было известно количество призванных россиян по частичной мобилизации – это 300 тыс. Путин во вчерашнем выступлении 14 декабря заявил, что сейчас на фронте находится 617 тыс. личного состава армии РФ, также сказал о "добровольцах", то есть лицах, подписавших контракт в течение 2023 года, а это 486 тыс. а теперь можем взять эти цифры и посчитать, чего не хватает, потому что по словам Путина сейчас на фронте только 617 тыс. и начиная с лета 2022 года от Генштаба ВСУ было известно, что общее количество российской группировки в Украине составляет 330 тыс. к этой цифре можно прибавить лишь единственное число относительно потерь со стороны РФ – 30 тыс. к тому времени по сводке Генштаба", - подсчитал катков.

видео дня

По его вычислениям, общее количество потерь оккупантов составляет около 529 тыс. Однако эта цифра может быть выше из-за недостатков в российской статистике и других факторов, не учитываемых в статистике РФ.

"То есть по калькуляции 529 тыс. составляют потери оккупантов. Более полумиллиона объективно являются потерями. И этот параметр можно считать только как "от", Потому что не включены потери принудительно мобилизованных на оккупированной части Украины, где призывалось все мужское население. Далее вопрос: а были ли просчитаны потери ЧВК "Вагнер"? То есть речь на 100% о более полумиллиона. Еще также не включены цифры, которые просто не укладываются в российскую статистику из-за того, что на многих видео оккупантов видим, что они не забирают трупы своих собратьев с позиций", - добавил он.

Катков подчеркнул, что данные о потерях ЧВК "Вагнер" и другие не включены в официальную российскую статистику из-за различных обстоятельств, включая нежелание военного руководства объявлять некоторые потери и забирать трупы с поля боя. Вероятно, общее количество потерь может превышать полмиллиона человек, но официальные цифры не отражают эту реальность.

Война в Украине

Напомним, в Кремле пока нет планов продолжать войну в 2025 году. Однако, по итогам 2024 года планы могут быть скорректированы, учитывая экономическую ситуацию и политическое давление.

Также оккупанты используют мобильные группы для прорыва из промышленной зоны в частный жилой сектор Авдеевки. Активные бои происходят на улицах Колосова и в садовом обществе "Виноградники".

Как сообщал Главред, россияне хотят захватить Марьинку, Донецкой области, как первый шаг для дальнейшего продвижения на запад в направлении Курахово. Хотя бои за контроль над Марьинкой и прилегающими районами продолжаются, прорыв врага в этом маловероятен.

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война в Украине российские войска война России и Украины
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