Оккупанты пытались прорвать границу Украины 7 раз за 14 дней: в ВСУ раскрыли детали

За последние две недели российские ДРГ пытались семь раз прорвать границу Украины. Одна из попыток была предпринята в районе Мирополья Сумской области. Подробности рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, ДРГ заходят из Брянской, Курской и частично из Белгородской областей РФ в границах Черниговской, Сумской и Богодуховского района Харьковской области.
"Всего за две недели было 7 попыток врага попасть на территорию Украины", - сказал Наев.
Командующий Объединенными силами ВСУ отметил, что в пяти случаях защитникам Украины удалось своевременно выявить намерения оккупантов и нанести огненное поражение противнику. Россияне понесли потери и отступили.
В частности, в районе Мирополья Сумской области одна из ДРГ пыталась пересечь нашу государственную границу.
"Благодаря техническим средствам они были своевременно обнаружены, нанесено огненное поражение из минометов, артиллерии и стрелкового оружия", - добавил Наев.
Смотрите видео - Сергей Наев рассказал о попытках российских ДРГ прорвать границу:
Как сообщал Главред, российские оккупанты усиливают давление на фронте. За сутки 13 декабря зафиксировано 89 боевых столкновений по всей линии фронта. Больше всего враг сосредоточился на штурмах Авдеевки.
Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко заявил, что российские оккупационные войска готовятся начать наступление на новом направлении. Целью российского командования снова станет Угледар. В то же время, враг усиливает давление на Марьинку и Авдеевку с целью полного захвата этих городов.
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