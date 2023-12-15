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Оккупанты пытались прорвать границу Украины 7 раз за 14 дней: в ВСУ раскрыли детали

Анна Ярославская
15 декабря 2023, 09:01
Одна из попыток была предпринята в районе Мирополья Сумской области.
Сергей Наев, ВСУ, военные рф
Сергей Наев рассказал о попытках российских ДРГ прорвать границу / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, МО РФ

За последние две недели российские ДРГ пытались семь раз прорвать границу Украины. Одна из попыток была предпринята в районе Мирополья Сумской области. Подробности рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, ДРГ заходят из Брянской, Курской и частично из Белгородской областей РФ в границах Черниговской, Сумской и Богодуховского района Харьковской области.

"Всего за две недели было 7 попыток врага попасть на территорию Украины", - сказал Наев.

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Командующий Объединенными силами ВСУ отметил, что в пяти случаях защитникам Украины удалось своевременно выявить намерения оккупантов и нанести огненное поражение противнику. Россияне понесли потери и отступили.

В частности, в районе Мирополья Сумской области одна из ДРГ пыталась пересечь нашу государственную границу.

"Благодаря техническим средствам они были своевременно обнаружены, нанесено огненное поражение из минометов, артиллерии и стрелкового оружия", - добавил Наев.

Смотрите видео - Сергей Наев рассказал о попытках российских ДРГ прорвать границу:

Сергей Наев

Как сообщал Главред, российские оккупанты усиливают давление на фронте. За сутки 13 декабря зафиксировано 89 боевых столкновений по всей линии фронта. Больше всего враг сосредоточился на штурмах Авдеевки.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко заявил, что российские оккупационные войска готовятся начать наступление на новом направлении. Целью российского командования снова станет Угледар. В то же время, враг усиливает давление на Марьинку и Авдеевку с целью полного захвата этих городов.

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война в Украине Сергей Наев новости Украины война России и Украины
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