Оккупанты пытались прорвать границу Украины 7 раз за 14 дней: в ВСУ раскрыли детали

Одна из попыток была предпринята в районе Мирополья Сумской области.

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Сергей Наев рассказал о попытках российских ДРГ прорвать границу / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, МО РФ

За последние две недели российские ДРГ пытались семь раз прорвать границу Украины. Одна из попыток была предпринята в районе Мирополья Сумской области. Подробности рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, ДРГ заходят из Брянской, Курской и частично из Белгородской областей РФ в границах Черниговской, Сумской и Богодуховского района Харьковской области.

"Всего за две недели было 7 попыток врага попасть на территорию Украины", - сказал Наев.

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Командующий Объединенными силами ВСУ отметил, что в пяти случаях защитникам Украины удалось своевременно выявить намерения оккупантов и нанести огненное поражение противнику. Россияне понесли потери и отступили.

В частности, в районе Мирополья Сумской области одна из ДРГ пыталась пересечь нашу государственную границу.

"Благодаря техническим средствам они были своевременно обнаружены, нанесено огненное поражение из минометов, артиллерии и стрелкового оружия", - добавил Наев.

Смотрите видео - Сергей Наев рассказал о попытках российских ДРГ прорвать границу:

Как сообщал Главред, российские оккупанты усиливают давление на фронте. За сутки 13 декабря зафиксировано 89 боевых столкновений по всей линии фронта. Больше всего враг сосредоточился на штурмах Авдеевки.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко заявил, что российские оккупационные войска готовятся начать наступление на новом направлении. Целью российского командования снова станет Угледар. В то же время, враг усиливает давление на Марьинку и Авдеевку с целью полного захвата этих городов.

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