Наступление РФ на новом направлении: эксперт назвал 3 города, которые под угрозой

По словам Коваленко, россияне усиливают свое давление на двух направлениях фронта. Также оккупанты планируют начать наступление на Угледарском направлении.

https://glavred.info/ukraine/nastuplenie-rf-na-novom-napravlenii-ekspert-nazval-3-goroda-kotorye-pod-ugrozoy-10524581.html Ссылка скопирована

Россияне готовятся начать наступление на Угледарском направлении / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот с видео

Российские оккупационные войска готовятся начать наступление на новом направлении. Целью российского командования снова станет Угледар. В то же время, враг усиливает давление на Марьинку и Авдеевку с целью полного захвата этих городов. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Судя по тому скоплению сил и средств, а также передислокации тех подразделений, которые там сейчас наблюдаются, можно говорить именно о подготовке россиян к уже началу наступления на Угледар", — сказал он.

Кроме того. как сообщил эксперт группы "Информационное сопротивление", россияне прилагают максимальные усилия для того, чтобы взять под свой полный контроль город Марьинка.

видео дня

"То, во что превратился сейчас этот городок — абсолютно полные руины. Но им не удается выйти на административные границы самой Марьинки. Северо-западный сектор этого города остается под контролем Сил обороны Украины и говорить о том, что они захватили Марьинку, не приходится. Хотя не исключено, что именно под Новый год они усилят свое давление, чтобы просто отчитаться и поставить определенную "галочку" в список своих "эпических побед", чтобы Путину, если не об Авдеевке было что заявлять, то о Марьинке", — говорит Коваленко.

Но, как он подчеркнул, учитывая объем ресурсов, которые россияне сейчас имеют там, очевидно, что в них отсутствует достаточное количество личного состава и технических средств, чтобы распределить их равномерно как на Авдеевку, так и на Бахмут.

Наступление русских на востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне пытаются захватить Авдеевку, используя как пехоту, так и военную технику. Российские войска ведут наступление с разных направлений. Об этом сообщил Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации (МВА).

К северу от Бахмута вражеские войска сконцентрировали значительные силы и средства. Тем не менее, ситуация на этом направлении остается неоднозначной. Об этом сообщил военный эксперт и полковник ВСУ в отставке Роман Рассвет.

Официальные представители США обнародовали данные разведки, которые свидетельствуют о значительных потерях российских сил в войне, но, несмотря на это, оккупанты продолжают наступление.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.