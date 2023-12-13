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Наступление РФ на новом направлении: эксперт назвал 3 города, которые под угрозой

Юрий Берендий
13 декабря 2023, 08:53
По словам Коваленко, россияне усиливают свое давление на двух направлениях фронта. Также оккупанты планируют начать наступление на Угледарском направлении.
Наступление РФ на новом направлении: эксперт назвал 3 города, которые под угрозой
Россияне готовятся начать наступление на Угледарском направлении / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот с видео

Российские оккупационные войска готовятся начать наступление на новом направлении. Целью российского командования снова станет Угледар. В то же время, враг усиливает давление на Марьинку и Авдеевку с целью полного захвата этих городов. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Судя по тому скоплению сил и средств, а также передислокации тех подразделений, которые там сейчас наблюдаются, можно говорить именно о подготовке россиян к уже началу наступления на Угледар", — сказал он.

Кроме того. как сообщил эксперт группы "Информационное сопротивление", россияне прилагают максимальные усилия для того, чтобы взять под свой полный контроль город Марьинка.

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"То, во что превратился сейчас этот городок — абсолютно полные руины. Но им не удается выйти на административные границы самой Марьинки. Северо-западный сектор этого города остается под контролем Сил обороны Украины и говорить о том, что они захватили Марьинку, не приходится. Хотя не исключено, что именно под Новый год они усилят свое давление, чтобы просто отчитаться и поставить определенную "галочку" в список своих "эпических побед", чтобы Путину, если не об Авдеевке было что заявлять, то о Марьинке", — говорит Коваленко.

Но, как он подчеркнул, учитывая объем ресурсов, которые россияне сейчас имеют там, очевидно, что в них отсутствует достаточное количество личного состава и технических средств, чтобы распределить их равномерно как на Авдеевку, так и на Бахмут.

Наступление русских на востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне пытаются захватить Авдеевку, используя как пехоту, так и военную технику. Российские войска ведут наступление с разных направлений. Об этом сообщил Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации (МВА).

К северу от Бахмута вражеские войска сконцентрировали значительные силы и средства. Тем не менее, ситуация на этом направлении остается неоднозначной. Об этом сообщил военный эксперт и полковник ВСУ в отставке Роман Рассвет.

Официальные представители США обнародовали данные разведки, которые свидетельствуют о значительных потерях российских сил в войне, но, несмотря на это, оккупанты продолжают наступление.

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