'План войны на 2024 год': Зеленский назвал Байдену 2 ключевые задачи

Владимир Зеленский рассказал Джо Байдену о планах Украины на 2024 год. В частности предполагается уничтожение доминирования России в небе над Украиной.

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Зеленский обсудил с Байденом планы Украины на 2024 год / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский выразил планы Украины на 2024 год. По его словам, Киев намерен вернуть доминирование в небе над Украиной. Хотя он не конкретизировал детали этой цели, Зеленский подчеркнул, что Украина имеет четкую цель на следующий год. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

"Мы сильны на земле и на море, но мы также хотим выиграть битву в небе, сокрушить преимущество русских в воздухе. Кто контролирует небо, тот контролирует и продолжительность войны. И мы укрепим эти наши позиции в 2024 году", – заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что обсудил с лидером США Джо Байженом план по укреплению взаимодействия между Украиной и США на следующий год.

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"Мы с президентом Байденом обсудили, как нарастить наше взаимодействие в следующем году. Прежде всего это противовоздушная оборона, разрушение логистических цепочек россиян на украинской земле. Спасибо США за поддержку и помощь", – сказал глава государства.

Также президент отметил, что во время своего визита в Соединенные Штаты он провел встречу с представителями американских оборонных компаний, которые поделились советами о том, как улучшить эффективность и скорость функционирования украинской военной индустрии.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, лидер Республиканской партии в Сенате, Митч Макконнелл, исключил возможность утверждения военной помощи Украине до Рождества, называя это "практически невозможным". Законодатель призвал президента Байдена активнее принять участие в компромиссных переговорах, которые попали в тупик.

Вашингтон и его союзники планируют оказывать Киеву поддержку для создания сил, которые смогут отразить любую российскую агрессию в ближайшие годы. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Национальном университете обороны США.

В Вашингтоне пока не удалось достичь согласия по бюджету на следующий год, в котором предусмотрена финансовая поддержка Украины. В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны подчеркивает, что это не следует рассматривать как трагедию.

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