'Подарок к Рождеству': Данилов прокомментировал задержку помощи со стороны США

По словам Данилова, остановка помощи от США не приведет к поражению Украины в войне против России.

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Данилов прокомментировал задержку помощи со стороны США / Коллаж Главред, фото: УНИАН, офис президента

В Вашингтоне до сих пор не удалось достичь общего согласия по бюджету на следующий год, в котором предусмотрена финансовая поддержка Украины. В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны подчеркивает, что не следует рассматривать это как трагедию.Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC.

Как отмечается в материале, Данилов выражает большую уверенность в том, что США окажут оборонную помощь Киеву. Также он конкретизирует эти цифры, то есть суммы, на которые Украина может рассчитывать.

"Если случится так, что мы получим подарок к Рождеству (25 декабря), мы будем этому рады. Но если это произойдет чуть позже, то не стоит делать из этого трагедию", – констатировал чиновник.

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В ответ на вопрос о том, потерпит ли Украина поражение в войне, если помощь от США прекратится, Данилов отверг такой сценарий, утверждая, что "правда на нашей стороне".

"Путин уничтожит нас на глазах человечества? Он будет убивать наших детей, наших женщин, наших пожилых мужчин? И весь мир будет смотреть с закрытыми глазами? Тогда должен быть вопрос: в каком мире мы живем?",- резюмировал Алексей Данилов.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский прокомментировал временное прекращение Соединенными Штатами оказания помощи Украине в сфере обороны. Он выразил уверенность в том, что паузу, обусловленную разногласиями в Конгрессе США, можно преодолеть.

Президент Джо Байден планирует провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме, поскольку обсуждения соглашения об оказании помощи Украине в Конгрессе остаются безрезультатными. Это встреча становится последней попыткой Белого дома давить на Конгресс, где тормозятть соглашение, направленное на оказание большой помощи Украине.

Reuters, со ссылкой на инсайдера, сообщает, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность пойти на компромисс с республиканцами в Сенате, поддерживая включение пункта о безопасности границ США в законопроекте относительно дополнительного финансирования, с целью оказания новой помощи Украине и Израилю.

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