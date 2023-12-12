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Оккупанты готовятся к новому наступлению: эксперт назвал сроки атаки

Анна Ярославская
12 декабря 2023, 09:21
Армия страны-агрессора может попытаться провести наступление до конца февраля или до середины марта. Также будут продолжаться атаки ракетами и дронами Shahed.
Иван Ступак, ВСУ, военные рф
Иван Ступак считает, что военные РФ готовятся к новому наступлению / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, МО РФ, facebook.com/p/Ivan-Stupak

Российские оккупанты могут попытаться пойти в новое наступление до конца февраля или до середины марта. Такой прогноз озвучил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Это – новый "круг". В мае закончилась российская фаза наступления. После этого началась наша очередь – украинские военные начали наступать. Россияне говорят: "Теперь наша очередь", – сказал Ступак в интервью 24 каналу.

По его словам, теперь задача украинской армии – удержать удар. Для этого нужны поставки оружия с Запада. Также необходимо разблокировать вопрос предоставления военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Кроме того, это даст сигнал Европе.

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"Надо показывать европейцам, что американцы с нами, и вы должны тоже следовать американскому примеру", – сказал он.

Ступак добавил, что РФ будет продолжать наносить по Украине ракетные и дроновые удары.

Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак окончил Национальную академию СБУ.

С 2015 года – директор ООО "Охотничье хозяйство "Форест". В 2004-2015 годах занимал оперативные и руководящие должности в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.

В 2015 году был избран депутатом Киевского областного совета от БПП "Солидарность" по 44 округу (Полесский район) в качестве беспартийного, члена одноименной фракции. Член "регламентной" комиссии облсовета.

В 2019-м баллотировался в народные депутаты Украины 9 созыва от партии "Сила и честь" на внеочередных парламентских выборах.

Новое наступление РФ

11 декабря спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что россияне начали новое наступление на Авдеевском направлении. В течение последних суток силы обороны Украины отмечают значительное обострением ситуации, зафиксировано рекордное количество боевых столкновений.

В Генштабе сообщили, что в течение суток 11 декабря на фронте произошло 73 боевых столкновения. Российские оккупанты ведут наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что россияне пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Купянска и захватить этот стратегически важный город.

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