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Зеленский может заставить республиканцев выступить против руководства партии - СМИ

Юрий Берендий
11 декабря 2023, 10:15обновлено 11 декабря, 10:54
Владимир Зеленский в ходе визита в США может вернуть войну в Украине снова на первые страницы всех СМИ и убедить республиканцев помогать Украине.
Зеленский может заставить республиканцев выступить против руководства партии - СМИ
Визит Зеленского в США может вернуть войну в Украине на первые полосы газет / Коллаж Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Президент Джо Байден планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник, поскольку переговоры по соглашению о оказание помощи Украине в Конгрессе остаются в тупике. Эта встреча становится последней попыткой Белого дома давить на Конгресс, где соглашение, которое бы оказало чрезвычайную помощь Украине, похоже, зашло в тупик. Об этом пишет Politico.

Журналисты сообщают, что Зеленский также планирует выступить непосредственно перед сенаторами во вторник утром, что является решающей возможностью для него убедить сенаторов прислать помощь до конца года. Двухпартийная группа сенаторов пытается заключить соглашение об усилении безопасности границ в обмен на увеличение финансирования Украины, а в конце этой недели палата должна уйти на каникулы.

Помощники Белого дома давно отметили, что общественная поддержка Украины растет после серьезных событий в войне или после моментов, связанных с Зеленским, который возвращает конфликт на первые страницы газет.

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По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, пожелавшего остаться анонимным, чтобы рассказать о частных дискуссиях, визит Зеленского в Вашингтон может сделать это снова, одновременно оказывая давление на Республиканскую партию. Это также может подтолкнуть основных республиканцев выступить против руководства и тех членов партии, которые сейчас неохотно поддерживают Украину. Помощники Белого дома считают, что большинство республиканцев все еще выступают за помощь Киеву, сказал чиновник, и визит Зеленского в канун Рождества может восстановить этот импульс.

"Каждый раз, когда он приезжает сюда, это возможность для новостей на первых полосах, чтобы напомнить людям, что именно поставлено на карту, что происходит в Украине сейчас, почему это все еще имеет значение для американского народа", - сказал другой чиновник администрации, который также пожелал остаться анонимным, чтобы высказаться свободно. "Он, конечно, лучший защитник своей страны".

Чиновник сказал, что поездка в Вашингтон состоялась после того, как Зеленский решил посетить воскресную инаугурацию нового президента Аргентины, поскольку он уже находился в том же полушарии.

"Как только он выйдет за дверь, ему будет намного легче посещать другие места", - сказал представитель администрации. И для Белого дома, и для президента Зеленского, и для офиса президента Украины было понятно, что это хорошая возможность для него приехать в Соединенные Штаты".

Белый дом еще не объявил о планах проведения пресс-конференции во время визита во вторник, но она может быть в процессе подготовки, поскольку Зеленский общался с прессой во время прошлых визитов, сказал чиновник.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты 11 декабря, где он проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

Члены Республиканской партии США выразили желание провести встречу с соратниками премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который известен своей пропутинской позицией. Они будут пытаться достичь "прекращения военной поддержки Украины".

Российский диктатор Владимир Путин считает, что без восстановление военной помощи от США, Украина "упадет в течение нескольких месяцев". Такое заявление сделал председатель комитета по разведке Сената США Марк Уорнер.

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