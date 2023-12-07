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Украина попросила у США новые виды оружия: в Reuters узнали детали

Анна Ярославская
7 декабря 2023, 11:50
В списке украинской стороны есть несколько сюрпризов, в том числе дорогостоящие виды вооружений.
Black Hawk, F-18
Украина просит у США Black Hawk, F-18 и другое оружие / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ОП

Украина запросила у США новые виды вооружения, в том числе современные системы противовоздушной обороны, истребители F-18 Hornet, беспилотники, вертолеты Apache и Black Hawk. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы, с которыми ознакомились журналисты.

Отмечается, что чиновники Министерства обороны Украины представили "перечень вооружений для удовлетворения потребностей сил обороны Украины" во время закрытого заседания конференции в Вашингтоне в среду, 6 декабря, на которой присутствовали правительственные чиновники и руководители оборонной промышленности.

Список включает оружие, которое уже есть у Украины. Например танки Abrams и 155-миллиметровая артиллерия. Также Украина просит истребители F-16, беспилотники и ракеты большой дальности ATACMS.

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"Но в списке есть несколько сюрпризов, в том числе дорогостоящие товары, такие как транспортные самолеты C-17 Globemaster производства Boeing и C-130 Super Hercules производства Lockheed Martin", - пишет издание.

В список попали ударные вертолеты Apache компании Boeing, а также вертолет Black Hawk, изготовленный подразделением Sikorsky компании Lockheed Martin.

Украина также нуждается в истребителях F-18 Hornet, трех типах беспилотников General Atomics, включая MQ-9B Sky Guardian и системе противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) производства Lockheed.

Как сообщал Главред, США и Украина подписали Заявление о намерениях по совместному производству и обмену техническими данными, которые будут работать для удовлетворения насущных оперативных потребностей Вооруженных сил Украины. Производство коснется сферы систем противовоздушной обороны, ремонтно-технического обеспечения и производства критических боеприпасов.

Военная помощь Украине от США

Законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд долларов, в том числе 61 млрд долларов из которых предназначались на помощь Украине.

Президент США Джо Байден, комментируя провал процедурного голосования в Сенате США о помощи Украине, назвал это "политическим шантажом".

Координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби сообщил, что, если Россия нападет на одну из стран НАТО, американские войска будут активно участвовать в боях. Такой сценарий становится более вероятным, особенно, если Украина потеряет поддержку со стороны США.

Тем временем посол Украины в США Оксана Маркарова надеется, что помощь Киеву будет одобрена до Рождества. По ее словам, повторное голосование за законопроект может состояться в ближайшее время.

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