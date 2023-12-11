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Россияне бросили все силы на захват 3 городов: Свитан прокомментировал планы Кремля

Юрий Берендий
11 декабря 2023, 09:49
По словам эксперта, россияне будут пытаться восстановить утраченные в результате Харьковской операции ВСУ позиции и дойти до города Лиман.
Россияне бросили все силы на захват 3 городов: Свитан прокомментировал планы Кремля
Россияне будут пытаться захватить 3 города до выборов в России / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, ГУР МО

Россияне будут пытаться захватить Купянск и Авдеевку до Нового года, однако это у них не удастся. Об этом сообщил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире 24 канала, заметив, что успех этого плана будет зависеть от объема сил и средств, которые противник может привлечь для ведения наступательных действий на Авдеевском и Купянском направлениях.

Маловероятно, что оккупанты используют абсолютно все свои резервы для захвата этих населенных пунктов, поскольку это может привести к огромным затратам ресурсов и не приведет к достижению поставленной цели.

Как подчеркнул Свитан, вероятно, оккупанты попытаются продолжить свои атаки по крайней мере до весны 2024 года. В течение этого периода они планируют интенсивно атаковать позиции Сил обороны Украины.

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"До Нового года у них нет возможности выполнить эту задачу. Это нереально. Они будут пытаться сделать это до так называемых выборов в марте 2024 года. За 3 месяца попытаются выйти на Купянск-Узловой. Именно этот пункт им особенно нужен", - считает Свитан.

Купянск-Узловой-важная логистическая точка, которую Россия хочет превратить в военный хаб. Одновременно оккупанты планируют вытеснить украинские войска из Авдеевки, Марьинки и Угледара.

"Также Россия намерена вытеснить наших военных с левого берега реки Оскол и Северского Донца и в целом как-то дойти до Лимана, чтобы восстановить утраченные ранее позиции. Все будет зависеть от того, какие силы и средства будут у Сил обороны. Если достаточно, то удержим эти линии обороны", - сказал Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Наступление россиян на востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, Оккупанты начали перебазирование значительных военных резервов в направлении Угледара. Российские войска перемещают технику через поля из Запорожской или Херсонской областей, а также частично из России. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Российские войска пытаются захватить Авдеевку, в частности, планируют окружить город и захватить как можно больше украинских военных в плен. Об этом сообщил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ с 2004 по 2015 год Иван Ступак.

Как сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, российские войска пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины в направлении Купянска и захватить этот город, который имеет важное стратегическое значение.

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