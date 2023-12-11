Уничтожен подполковник РФ – замкомандира авиаполка: детали удара БПЛА под Курском

Стало известно о новых потерях среди старших офицеров армии страны-агрессора РФ.
Об этом идет речь в сообщении ресурса Russian Officers killed in Ukraine в сервисе микроблогов X (бывший Twitter).
Подчеркивается, что ликвидирован подполковник Александр Галь, который был заместителем командира 14 истребительного авиационного полка по военно-политической работе.
Уточняется, что офицер страны-оккупанта был уничтожен 24 сентября при атаке БПЛА на аэродром Курск – Восточный, Халино.
"В РФ уничтожен успешно демобилизирован", - сказано в сообщении.
При этом также публикуются фото Галя, уничтоженного в результате удара БПЛА.
Удар по аэродрому Халино
Ранее сообщалось, что в результате удара беспилотников по военному аэродрому "Халино" в Курской области уничтожены офицеры авиационного полка армии страны-агрессора.
Отмечается, что беспилотниками была атакована база 14-го гвардейского истребительного авиационного полка им. Жданова.
В результате ликвидированы или получили ранения:
- командир 14 авиаполка;
- один из его заместителей;
- группа офицеров-авиаторов;
- представитель военной контрразведки ФСБ;
- работники аэродрома.
Аэродром Халино
Расположен в 7 км к востоку от центра города. Является аэродромом совместного базирования (используется как гражданской, так и военной авиацией).
Ранее аэропорт атакован беспилотниками, были повреждены несколько самолётов и элементы ПВО.
На вооружении 14-го гвардейского истребительного авиационного полка им. Жданова стоят самолеты Су-30СМ.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили комбата РФ – орденоносного полковника из батальона "Терек". Уничтоженный оккупант Владимир Попов ("Кедр") был награжден орденами и медалями страны-агрессора.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили подполковника оккупантов – комбата морпехов РФ. Подполковник Александр Горин командовал 382-м отдельным батальоном морской пехоты.
Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.
Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.
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