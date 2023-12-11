Уничтожен подполковник РФ – замкомандира авиаполка: детали удара БПЛА под Курском

Александр Галь был заместителем командира 14 истребительного авиационного полка по военно-политической работе.

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Уничтожен подполковник РФ Александр Галь / @KilledInUkraine

Стало известно о новых потерях среди старших офицеров армии страны-агрессора РФ.

Об этом идет речь в сообщении ресурса Russian Officers killed in Ukraine в сервисе микроблогов X (бывший Twitter).

Подчеркивается, что ликвидирован подполковник Александр Галь, который был заместителем командира 14 истребительного авиационного полка по военно-политической работе.

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Уточняется, что офицер страны-оккупанта был уничтожен 24 сентября при атаке БПЛА на аэродром Курск – Восточный, Халино.

"В РФ уничтожен успешно демобилизирован", - сказано в сообщении.

При этом также публикуются фото Галя, уничтоженного в результате удара БПЛА.

Удар по аэродрому Халино

Ранее сообщалось, что в результате удара беспилотников по военному аэродрому "Халино" в Курской области уничтожены офицеры авиационного полка армии страны-агрессора.

Отмечается, что беспилотниками была атакована база 14-го гвардейского истребительного авиационного полка им. Жданова.

В результате ликвидированы или получили ранения:

командир 14 авиаполка;

один из его заместителей;

группа офицеров-авиаторов;

представитель военной контрразведки ФСБ;

работники аэродрома.

Аэродром Халино

Расположен в 7 км к востоку от центра города. Является аэродромом совместного базирования (используется как гражданской, так и военной авиацией).

Ранее аэропорт атакован беспилотниками, были повреждены несколько самолётов и элементы ПВО.

На вооружении 14-го гвардейского истребительного авиационного полка им. Жданова стоят самолеты Су-30СМ.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили комбата РФ – орденоносного полковника из батальона "Терек". Уничтоженный оккупант Владимир Попов ("Кедр") был награжден орденами и медалями страны-агрессора.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили подполковника оккупантов – комбата морпехов РФ. Подполковник Александр Горин командовал 382-м отдельным батальоном морской пехоты.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

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