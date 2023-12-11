"Летит очень быстро": в ВСУ раскрыли детали удара РФ баллистикой по Киеву

Тревогу в Киеве и области объявили сразу после первых взрывов, отметил Юрий Игнат.

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Юрий Игнат рассказал подробности ночного удара РФ / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, t.me/Mykola_Kalashnyk

Стали известны новые подробности ракетного удара по Киеву российских оккупантов в ночь на понедельник, 11 ноября.

Ситуацию прояснил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

По его словам, баллистические ракеты летят очень быстро и в силах противовоздушной обороны есть считанные минуты, чтобы отреагировать на угрозу и ликвидировать вражеские цели.

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По его словам, именно поэтому тревогу в Киеве и области во время ночной атаки объявили сразу после первых взрывов.

Как уточнил представитель ВС ВСУ, россияне этой ночью запустили летящие баллистической траекторией ракеты с северного направления. Вероятно, враг совершал пуски с территории Брянской области.

"Вы знаете, что такое баллистика, поэтому и время на объявление воздушной тревоги ограничено. Это происходит уже не впервые, ведь баллистика летит очень быстро. Буквально - считанные минуты для того, чтобы отреагировать противовоздушной обороне и их уничтожить", - отметил он.

Игнат добавил, что пока неизвестно, какими именно баллистическими ракетами россияне атаковали Киев этой ночью. В настоящее время специалисты изучают двигатели сбитых ракет, чтобы установить их тип.

Ракетный удар РФ по Киеву

Рано утром в понедельник, 11 декабря, в Киеве прозвучали около 10 взрывов, была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной угрозе для Киева и области. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко позже сообщил, что российские оккупанты попытались нанести по Киеву ракетный удар по такому же сценарию, как и месяц назад - по столице была выпущена баллистика.

"Сегодня, 11 декабря, ориентировочно в 4:00 [россияне] нанесли очередной удар ракетами, предварительно, баллистического типа. Силы и средства противовоздушной обороны поразили все враждебные цели", - написал Попко в Telegram.

В результате работы ПВО произошло падение обломков в Дарницком районе. Есть пострадавшие, им на месте была оказана медицинская помощь.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Напомним, 8 декабря российские оккупанты запустили по Украине ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они несколько раз меняли курс. В Киевской области работали силы ПВО.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что РФ запустила по Украине 19 ракет, 14 из них уничтожили силы ПВО.

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