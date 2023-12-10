Украина 'падет за несколько месяцев': в Сенате США сообщили о надеждах Путина

В Сенате рассказали о том, на что надеется российский диктатор Владимир Путин в войне против Украины.

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В Сенате США сообщили о надеждах Путина / Коллаж Главред, фото: Офис президента, скриншот с видео

Российский президент рассчитывает, что без восстановления военной поддержки от США, Украина "падет в течение нескольких месяцев". Об этом заявил председатель комитета по разведке Сената США Марка Уорнера после того, как сенаторы провалили голосование за "самый важный" пакет военной помощи для Киева. Об этом пишет Business Insider.

"Надежды Владимира Путина на победу связаны с уходом США из Украины. Почему в этот момент мы должны доказывать, что Путин прав?",- подчеркнул Ворнер.

По словам главы отдела разведки Сената США Марка Ворнера, Путин надеется на то, что без помощи со стороны Соединенных Штатов, Украина "падет в течение нескольких месяцев"

видео дня

Это заявление он сделал в среду, когда Сенат не смог набрать необходимый порог в 60 голосов для продолжения обсуждения нового пакета военной помощи для Украины. Предложение президента Джо Байдена на сумму $110 млрд, которое предусматривало выделение Украине $61 млрд, а также средств для Израиля и помощи Газе, было заблокировано.

Основными блокаторами выделения помощи являются в основном представители Республиканской партии, которые требуют включения мер безопасности на границе США в пакет помощи для Украины и Израиля.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что отсрочка американской помощи Киеву несет значительный риск поражения Украины в войне против России.

В Белом доме сообщили, что окажут помощь Украине в ближайшие недели, но гарантировать длительную поддержку не могут, поскольку это зависит от решения Конгресса. Политический кризис в Соединенных Штатах является фактором в этой ситуации. Представители Белого дома считают, что такая ситуация может стать подарком для Путина из-за внутриполитических разногласий в США.

В то время посол Украины в США Оксана Маркарова, выразила надежду на утверждение помощи Киеву до Рождества. По ее словам, повторное голосование за законопроект может состояться в ближайшие дни.

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