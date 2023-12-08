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Республиканцы хотят договариваться о помощи Украине лично с Байденом - Politico

Дмитрий Видоменко
8 декабря 2023, 22:23
Конгресс США находится на грани ухода на рождественские каникулы, так и не утвердив дальнейшую помощь для Украины, пишет портал Politico.
Байден, Республиканская партия
Ситуация вокруг переговоров Байдена и республиканцев остается крайне напряженной / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Американский парламент (Конгресс) почти на грани того, чтобы уйти на рождественские каникулы, так и не проголосовав за денежную помощь для Украины. Якобы республиканцы в Сенате потребовали от президента Джо Байдена как можно более решительно вмешаться в переговоры. Об этом пишет американское издание Politico.

"Это его работа – исправить это", – сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм. И подчеркнул, что весь процесс "не имеет значения, если президент не вовлечен",

"Он – главнокомандующий. Я думаю, что мы зря тратим время", – добавил Грэм.

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Республиканцы и несколько демократов говорят, что переговоры по выделению помощи Украине требуют от Байдена, возродить свою давнюю репутацию человека, способного договариваться о сделках, чтобы достичь договоренностей о будущем его запроса в сфере национальной безопасности (на гигантскую сумму на 106 млрд долларов США). Грэм сказал, что он лично говорил Байдену об этом еще осенью.

К слову, якобы не все демократы желают, чтобы Белый дом заключил соглашение с Республиканской партией по поводу голосования по украинскому вопросу. Прогрессивные и защитники миграции разочарованы тем, что Белый дом даже поощряет переговоры по пограничной политике, которые, по их мнению, приведут к фактической ликвидации американской системы предоставления убежища. Помощники Байдена также ясно осознают, насколько острой проблемой стал вопрос границы.

"Фракция прогрессивных опасается, что администрация зайдет слишком далеко, согласившись на то, что будет больше похоже иммиграционную политику эпохи Трампа, не получив никаких побед демократов в иммиграционном вопросе. В преддверии выборов многие из этих либералов уже обижены на Байдена за его отношение к войне между Израилем и ХАМАСом и за невыполнение других предвыборных обещаний", - пишут журналисты Politico.

Военная помощь Украине от США

Законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд долларов, в том числе 61 млрд долларов из которых предназначались на помощь Украине.

Президент США Джо Байден, комментируя провал процедурного голосования в Сенате США о помощи Украине, назвал это "политическим шантажом".

В Белом доме заявили, что будут оказывать Украине помощь в ближайшие несколько недель, однако Вашингтон не может дать Киеву гарантии долгосрочной поддержки, поскольку все решается в Конгрессе. Нынешний кризис связан с внутриполитическими разногласиями в Штатах. В Белом доме говорят, что республиканцы такой ситуацией могут сделать Путину подарок, о котором он даже не мечтал. Президент Джо Байден готов к переговорам с республиканцами.

Тем временем посол Украины в США Оксана Маркарова надеется, что помощь Киеву будет одобрена до Рождества. По ее словам, повторное голосование за законопроект может состояться в ближайшее время.

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новости США Джо Байден война России и Украины
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