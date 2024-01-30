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На Франковщине чиновник назвал депутатку ведьмой и вылетел с должности

Дмитрий Видоменко
30 января 2024, 15:25
Секретаря Коломыйского горсовета Андрея Куничака уволили после того, как во время заседания в ноябре 2023 года он назвал "ведьмой" депутатку Галину Белю.
Ведьма, Куничак
Как говорит омбудсмен Лубинец, чиновник Куничак употребил высказывания, которые дискриминируют депутатку по признаку пола/ коллаж Главред, фото Instagram и ua.depositphotos.com

Секретаря Коломыйского городского совета (Ивано-Франковская область) Андрея Куничака уволили с должности после того, как во время заседания в ноябре 2023 года он назвал "ведьмой" депутатку Галину Белю. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец.

По его словам, секретарь употребил высказывания, которые дискриминируют депутатку по признаку пола. Они "унижают женщину, нарушают ее право на уважение чести, достоинства и влияют на деловую репутацию как депутата городского совета".

Лубинец также рассказал, что к нему с заявлением на Куничака обратилась и сама потерпевшая. Недостойное поведение секретаря горсовета было рассмотрено на заседании Постоянной комиссии, на которой присутствовали обе стороны. Впоследствии Коломыйский городской совет принял решение досрочно прекратить полномочия своего секретаря.

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Напомним, в апреле 2021 года Анну Алхим внесли в базу "Миротворец" из-за того, что она отрицала российскую агрессию и участвовала в актах гуманитарной агрессии России против Украины. После 24 февраля блогерша, которая называла Путина "красавчиком", переобулась, за что снова подверглась критике со стороны фолловеров.

Позднее она жестко отреагировала на хейт из-за сториса о больнице Днепра та назвала украинцев "тупорылым стадом". В соцсетях ракетный удар по больнице в Днепре связали с недавним ее постом в Instagram.

Позднее певица Анна Тринчер устроила скандал и набросилась на Алхим за то, что блогерша слушает российских исполнителей. Алхим, которую обвиняли в наведении российских ракет на больницу заявила, что она не видит проблемы в российских исполнителях и их песнях.

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