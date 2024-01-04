Скандал на границе: отца 8 детей не выпустили из Украины по надуманной причине

Пограничники заявили, что в документе необходимо исправить фразу "снят с учета" на "исключен с учета". Но в ТЦК в отказались что-либо исправлять.

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Игоря Семкина-Мецкер не выпустили за границу, хотя он снят с воинского учета / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/irina.semki, УНИАН

Украинские пограничники не выпустили за границу отца восьми детей из Одессы, который был снят с военного учета еще 19 лет назад. Они сослались на неточность в документе из ТЦК.

Инцидент произошел в канун Нового года, 31 декабря. Детали рассказала ву Facebook супруга многодетного мужчины, активистка, фотокорреспондентка Ирина Семкина-Мецкер.

"Мой муж вез женщину на пропускной пункт Паланка (граница с Молдовой, – ред.), и его не выпустили. Он в 2004 году был списан со срочной службы по состоянию здоровья со снятием с воинского учета. В 2020 его вызвали повесткой, он пришел, его опять сняли с учета и поставили вторую печать", – написала женщина.

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По словам Ирины, ее супруг – единственный кормилец у своих четырех детей, так как их мать умерла. Всего же у него восемь несовершеннолетних детей.

Несмотря на все эти обстоятельства, на границе мужчине отказали в выезде, сказав, что в документе из военкомата "снят с учета" необходимо заменить на "исключен с учета".

facebook.com/irina.semki

facebook.com/irina.semki

После инцидента семья отправилась в ТЦК, но там отказались что-либо исправлять.

"Пришли в военкомат, и нам сказали, что, раз он снят с учета, то вообще никакого отношения к ним не имеет и никаких исправлений они делать не будут, конечно же, косят на погранцов и рассказывают, что это они создают такие проблемы по собственному желанию, замкнутый круг! Попасть в военкомат невозможно, та царица, которая ведет прием, не хочет разговаривать! Вызвали адвоката, будем отстаивать свои права дальше!" – написала Семкина-Мецкер.

В пятницу ее семья планирует вернуться в ТЦК с адвокатом. О результате этой встречи обещает проинформировать.

Мобилизация в Украине

25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. Об основных изменениях можно почитать в материале: Электронные повестки, в ТЦК за 20 дней и ограничения: детали законопроекта о мобилизации.

В "Слуге народа" обещали, что законопроект об усилении мобилизации в начальном виде, который уже вызвал волну критики со стороны общества, рассматриваться Верховной Радой не будет. Вместо него депутаты готовят "компромиссный" вариант.

4 января Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начинает рассмотрение законопроекта о рекрутинге, мобилизацию и прохождение службы. Процесс рассмотрения законопроекта в комитете продлится несколько дней.

Ранее бывший министр экономики Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию в Украине путем проведения лотереи или жеребьевки. Идея Милованова состоит в том, чтобы случайным образом выбирать день и месяц, и люди, рожденные в эту дату, будут призваны в ряды ВСУ.

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