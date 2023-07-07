"Нечего расслабляться": украинская блогер обрадовалась ракетному удару по Львову

Девушка во всеуслышание заявила, будто львовяне "живут себе предыдущей жизнью", а "прилет" якобы "напомнит им, что война не закончилась".

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Украинская блогер обрадовалась, что Львов обстреляли/ коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook

Российские захватчики под утро 6 июля нанесли самый массовый ракетный удар по Львову, в результате которого десять человек погибли и еще десятки пострадали. В то же время среди украинцев нашлись те, которые обрадовались этой трагедии. Так, украинская блогер по имени Анастасия Нагиева во время прямого эфира в соцсетях заявила, что львовянам "нечего расслабляться".

Соответствующее видео ширится в сети. На нем видно, что блогер вела прямой эфир в соцсети и общалась со своими подписчиками, когда один из них сказал, что российские захватчики атаковали Львов.

Очевидно, разговор происходил во время воздушной тревоги как раз в ночь, когда оккупанты нанесли удар по городу. Когда один из подписчиков сказал, что по Львову были "прилеты", блогер радуется этому и говорит, якобы "так и надо".

видео дня

"Ну, так и надо, незачем [неценз.] расслабляться. Всем пора получать, а не только мы должны одни "прилеты" ловить", – заявила девушка.

При этом она сказала, якобы львовяне "живут себе предыдущей жизнью", поэтому "прилет" якобы "напомнит им, что война не закончилась".

Стоит отметить, что блогер говорила об обстрелах Львова абстрактно, а не о конкретном обстреле дома. В момент, когда были сделаны соответствующие заявления, еще не было известно о масштабах удара по Львову и жертвах.

Незадолго после этого блогер удалила свои страницы во всех соцсетях.

Блогер обрадовалась обстрелу Львова/ скрин

Смотрите видео с заявлением блогера об обстреле Львова. Внимание: в видео присутствует нецензурная лексика!

Ракетный удар РФ по Львову

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате атаки оккупантов 10 человек погибли и 45 получили ранения (из них трое детей). Возраст погибших – от 32 до 95 лет. Самая старшая погибшая женщина пережила Вторую мировую.

Разрушению подверглись: более 30 домов; более 250 квартир; 10 общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове.

В РФ после удара назвали циничную цель атаки по Львову. В России Министерство обороны цинично заявило, что они специально ударили по Львову ракетами "Калибр". В Минобороны РФ заявляют, что оккупанты нанесли удар высокоточным оружием якобы по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.

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