Кража "на коня": журналист раскрыл "газовое" ограбление Украины Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Журналист Дмитрий Гнап заявил, что власти "подарили" предпринимателю Дмитрию Фуксу, близкому к Петру Порошенко, ряд газовых месторождений, которые ранее во времена Януковича контролировались министром энергетики Эдуардом Ставицким.

"Мы становимся свидетелями масштабного ограбления страны. На это не решился режим Януковича. А при Порошенко это произошло. Государство подарило Фуксу свою долю в многочисленных газовых месторождениях", - написал Гнап в Facebook.

По его словам, несколько лет назад Ставицкий создал фирму "Голден Деррик", на которую вывел тридцать газовых месторождений. В "Голден Деррик" 33 процента принадлежало государству через НАК "Надра Украины", а остальные 67 процентов контролировал Ставицкий.

После бегства Ставицкого "Глден Деррик" переименовали в "Ист Юроуп Петролеум" и месторождения перешли к Фуксу, утверждает журналист.

По его оценкам, ущерб государству составляет сотни миллионов долларов, поскольку в десяти из этих газовых месторождений, в частности, в Полтавской области, запасы газа оцениваются в 8 миллиардов кубометров."Ставицкий знал, что воровал. И Фукс тоже. И Порошенко и его окружение тем более. Но впереди выборы. Их можно проиграть. Поэтому надо украсть все, что можно, пока ты у власти. Кража "на коня", так сказать. Напомню Порошенко и Фуксу, что Янукович со Ставицким погорели на том же", - заключил Гнап.

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний.

"Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.