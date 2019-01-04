Порошенко стал богаче в 82 раза

4 января 2019, 15:17

Всего за прошлый год президент задекларировал более 1,3 млрд грн.

Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Петр Порошенко задекларировал 548,7 млн грн дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария), увеличив задекларированный доход за 2018 год по сравнению с 2017-м почти в 82 раза - до более чем 1,3 млрд гривен.

Об этом сообщают Украинские новости.

Еще 26,2 млн грн дивидендов Порошенко получил от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".

Всего за прошлый год президент задекларировал:

  • 1,1 млрд грн от Rothschild Trust Schweiz AG;
  • 181 млн грн от "Прайм Эссетс Кэпитал"; 
  • 28,8 млн грн от Минфина за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав; 
  • 13,7 млн грн процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ);
  • 0,8 млн грн от продажи недвижимости.

В конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний.

"Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.

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Украина деньги Петр Порошенко Капитал Rothschild МИБ
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