Порошенко показал новые миллионы в своей декларации

Петр Порошенко задекларировал еще 15 млн гривен / УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко внес новые денные в свою декларацию о доходах.

Соответствующие данные отображены в Едином госреестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

При этом в декларации Порошенко задекларированы еще 15 млн гривен дохода в виде дивидендов от своего инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал".

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.