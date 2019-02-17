Порошенко за неделю разбогател еще на 60 миллионов

Петр Порошенко стал богаче на 60 миллионов / thekievtimes.ua

С начала февраля 2018 года доходы президента Петра Порошенко увеличились на 118,5 млн гривен.

Соответствующие данные отображены в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Как отмечают Українськi Новини, последние изменения в декларации Петра Порошенко зафиксированы 15 февраля.

В частности, президент получил 60 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".

Как известно, с начала февраля Порошенко задекларировал 58,5 млн гривен доходов.

Напомним, во время форума Открытый диалог Порошенко признал, что государство не способно защитить пенсионеров и ему больно смотреть в глаза пожилым людям.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.