Порошенко задекларировал 20 млн и засобирался на интронизацию главы ПЦУ

2 февраля 2019, 12:12

Литургия по случаю интронизации митрополита Епифания пройдет в Софии Киевской.

Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Президент Петр Порошенко в воскресенье, 3 февраля, примет участие в литургии и чине интронизации главы Православной церкви Украины (ПЦУ), которая пройдет в Софии Киевской.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"В воскресенье, 3 февраля, президент Украины Петр Порошенко примет участие в литургии и чине интронизации предстоятеля Православной церкви Украины", - говорится в сообщении.

Читайте такжеАвтопарк Порошенко обошелся украинцам в сотни миллионов гривенНакануне Порошенко задекларировал полученные дивиденды и проценты на общую сумму в 19 млн 675 тыс. 955 грн.

Из Единого государственном реестре деклараций следует, что президент получил дивиденды от ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кепитал" ("Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал", который управляет активами Петра Порошенко) в размере 18 млн 550 тыс 829 грн.

Также он задекларировал 1 млн 125 тыс. 126 грн процентов, полученных от "Международного инвестиционного банка", акционером которого он является.

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.

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Украина Петр Порошенко МИБ Митрополит Епифаний ПЦУ
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