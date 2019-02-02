Как Медведчук бесцеремонно осадил Порошенко

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

2 февраля 2019, 08:32

Виктор Медведчук, который появился на ключевых новостных каналах в день выдвижения Порошенко – это прямой укор Петру Алексеевичу.

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук чувствует себя свободно при президенте Порошенко

Как известно, 29 января помимо помпезного выдвижения Петра Порошенко параллельно прошёл второй съезд, где "сиял" Виктор Медведчук на выдвижении Юрия Бойко.

Многих шокировал тот факт, что медведчуковский съезд медведчуковский канал 112 показывал одновременно со съездом Порошенко. И это было очень символично, поскольку Медведчук является символом всего того, против чего боролась Майданная Украина. И сам факт того, что дальше процветает и здравствует хорошо символизирует суть "перемог" Порошенко, который двинул на своём форуме слоган "Или Порошенко, или Путин".

Читайте такжеПорошенко заканчивает свое президентство очень скверноОднако, странно, когда Путин в лице Медведчука выступает в качестве удобного спарринг-партнера. Ведь у Порошенко с Медведчуком постоянный контакт и он легко мог его убедить не проводить съезд одновременно с его выдвижением. Потому что Медведчук на ключевых новостных каналах в день выдвижения Порошенко – это прямой укор Петру Алексеевичу, который по итогу 5 лет президентства может только публично констатировать, что "Медведчук – это зло с которым приходится мириться в "правовом государстве".

Де-факто же, Порошенко сосуществует успешно с этим злом. Банковая взяла противоположный курс, о котором многие эксперты говорили неоднократно – использовать Медведчука и Бойко с примкнувшим Левочкиным в качестве пугала в озвученной на форуме схеме "Или Путин, или Порошенко".

Одна беда только, если все остальные кандидаты вместе поддерживающим их электоратом - это Путин, то если представить, что Порошенко пройдет во второй тур, то получается, что ему придется сотрудничать с Путиным. Ведь невозможно победить, не получив поддержку со стороны "кандидатов Путина", так и населения, которое за этих "Путинов" проголосует. Вот так выглядит гибридная демократия, где жаба имеет гадюку, но по ходу имеет еще с ней взаимоотношения в сфере медиа и ТЭК.

Читайте также"Победный" сон Порошенко, или Как Петр Алексеевич снова станет президентомОдно радует, что за пять лет Бойко с Левочкиным из полноценных игроков превратились в статистов на форуме, где Медведчук дергает за ниточки.

Кстати, символичен тот факт, что выдвижение Юрия Бойко прошло на базе "Динамо". Ведь все походы динамовцев в политику заканчивались, как бы мягче сказать, не очень. Вспомним как Григорий Суркис воевал против Омельченко. Или провальный поход Блока "НЕ так!" в 2007 в Верховную Раду. Теперь очередная попытка....

В общем, звезда "газовиков" медленно закатывается. Как говорится, sic transit gloria mundi

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Петр Порошенко Виктор Медведчук Юрий Романенко выборы-2019
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