Порошенко представил свою предвыборную программу на форуме агитаторов

Петр Порошенко выступил на форуме Открытый диалог / president.gov.ua

В субботу, 9 февраля, в Киеве состоялся всеукраинский общественный форум Открытый диалог. Во время его работы президент Петр Порошенко представил свою предвыборную программу.

"Мои стратегические цели на второй срок можно свести к нескольким пунктам: борьба с бедностью и подготовка страны к вступлению в Евросоюз и НАТО, обеспечение мира на выгодных для Украины условиях и восстановления территориальной целостности страны", - сказал Порошенко.

В частности, глава государства заявил, что только полноправное членство в ЕС и НАТО безвозвратно гарантирует Украине независимость и безопасность.

"Это событие, которое произошло на этой неделе, четко обозначило нашу стратегическую перспективу на десятилетия вперед. Отныне курс Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО закреплен в Конституции и имеет силу не просто закона, а основного закона", - заявил он.

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По словам Порошенко, Украина и Евросоюз приблизились друг к другу как никогда.

Порошенко подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин стремится вернуть Украину под российское влияние, поэтому Россия пытается вмешиваться в украинские выборы.

"Выборы 2019 для Путина – это как генеральная битва за Украину, которую он маниакально стремится вернуть назад", - заявил президент.

По его словам, план Путина – уничтожить независимое Украинское государство и демократию, лишить украинцев права жить в мире и безопасности.

"Он не может не понимать, что Украина, какой она стала за последние годы, ему уже не по зубам. Он не может не понимать, что Украину силой не взять. Поэтому хочет преодолеть нас хитростью", - сказал президент.

Он убежден, что украинцам не нужен президент и верховный главнокомандующий, который встанет перед Кремлем на колени.

"Украинцам не нужен президент и верховный главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Украинцам не нужен президент и верховный главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции перед Москвой", - сказал Порошенко.Порошенко уверил, что худшее в украинской экономике уже позади, и кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России, отступает.

"Каждый украинец должен ощутить по собственному карману, что худшие испытания остались позади, что страна идет вперед и экономика развивается. Самое худшее уже точно позади, что кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России, отступает", - отметил глава государства.

Он также заявил, что из-за неспособности государства надлежащим образом защитить пенсионеров ему иногда больно смотреть в глаза пожилым людям.

"Буду с вами откровенным: я знаю, вижу и чувствую, что миллионы украинцев с тревогой думают о настоящем и не уверены в завтрашнем дне. Пенсионеры переживают, как выжить, потому что кризис сильнее всего ударил именно по ним. Обескровленное государство не имело до сих пор достаточного ресурса, чтобы надлежащим образом защитить пенсионеров, и мне иногда из-за этого больно смотреть в глаза пожилым людям. И из молодых многие, к сожалению, пока что не видят перспектив в собственной стране и пытаются искать возможности и уехать на учебу или на работу за границу. Не понаслышке знаю о низких доходах учителей, врачей, других работников бюджетной сферы" - сказал он.

Как отмечает Украинская правда, на мероприятии собрались агитаторы Порошенко, которые будут заниматься агитацией по всей стране. Ведущим на форуме стал Тимур Мирошниченко, который проводил Евровидение в Киеве в 2017 году.

Отметим, что перед началом форума Открытый диалог к зданию Дворца спорта стянули десятки силовиков, а Спортивную площадь обнесли заграждением.