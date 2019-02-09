Порошенко представит свою предвыборную программу из-за забора

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

В субботу, 9 февраля, президент Петр Порошенко представит свою предвыборную программу.

Мероприятие под названием "Открытый диалог", пишут Вести, пройдет в столичном Дворце Спорта. Начало в 14.00 по киевскому времени.

Как отмечает издание, с утра к зданию Дворца стянули десятки силовиков, а Спортивную площадь обнесли заграждением.

vesti-ukr.com

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.