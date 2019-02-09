Порошенко погубят не конкуренты, а окончательный отрыв от реальности

Петр Порошенко на съезде / Главред

Увидел выступление Петра Порошенко в Раде по поводу ЕС и НАТО в Конституции. Потом посмотрел на 1+1 ток-шоу с участием почти всех основных оппозиционных кандидатов патриотического направления плюс Арсен Аваков.

Могу констатировать, что ПАП слишком опрометчиво уверовал, что томосом он купил даже Господа Бога, а уж украинских избирателей купит/разведет тем более.

Он явно верит, что большинство украинцев не разберется, что между декларацией о ЕС и НАТО и вступлением в эти организации — пропасть шириной в десять лет, в лучшем случае.

Выступление Президента в Раде было исполнено самолюбования — смотрите, какой я великий! И ничто меня не остановит.

Но мы же помним, что "гражданских надо отсечь", и даже малочисленный пикет активистов вынуждает бесстрашного Президента просачиваться в ЦВК через служебный вход.

Вот этот осмеянный соцсетями "задний проход" электорально перевешивает весь имитационный пафос конституционных изменений.

Слишком рано ПАП ощутил себя даже не мажоритарным акционером своей страны, а ее единоличным собственником, наподобие Владимира Путина. А все остальные — и дышат исключительно по его разрешению.

На телеканале Игоря Коломойского собрались те, кто категорически с этим не согласны.

Читайте такжеКремль с помощью Януковича осознанно сыграл в пользу ПорошенкоПожалуй, впервые критика Президента Порошенко в общенациональном эфире звучала так жестко, с разных сторон, но спокойно и аргументированно. Противники ПАПа в прямом эфире продемонстрировали, что готовы взаимодействовать ради победы над общим политическим противником. Это, конечно, далеко не единый фронт, но даже такое ситуационное объединение для противодействия фальсификациям серьезно влияет на умонастроение избирателей. А еще обещал подтянуться Владимир Зеленский…

А Порошенко — один. И большинство как бы соратников его люто ненавидят — за нежелание делиться, барство, капризы и гневливость, как у принца-инфанта. Да еще и министр МВД разве что белый свитер с красным сердечком забыл на эфир надеть…

Но погубят ПАПа не столько политические недруги, сколько щель между тем, что он придумывает об самой успешной в Европе экономике, самый боеспособной в Европе армии, самой православной в мире церкви, и все это небывалое счастье — исключительно его президентскими усилиями, и реальной жизнью украинцев. Два мира — вымышленный и реальный, способны раздавить заигравшегося меж ними авантюриста не хуже, чем пресс для старых авто.