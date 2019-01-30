"Гражданских − отсечь": Порошенко угодил в конфуз с военными на Киевщине - опубликовано видео

Петр Порошенко / УНИАН

Президент Петр Порошенко во время официального визита в Белую Церковь на русском языке в неприкрыто грубой форме раздавал указания своему окружению – чтобы те обеспечили ему проход по городу среди военнослужащих.

Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях. В записи четко слышно, как Порошенко раздает указания своим подчиненным и настаивает, что он должен идти среди военных 72-й бригады ВСУ, которые только-только вернулись в Белую Церковь из зоны ООС.

"Гражданских − отсечь! Подтянуть личный состав, я пойду в середине ", − именно такую фразу говорит президент в опубликованном видео.

Напомним, ранее в соцсетях жестко раскритиковали мероприятие по выдвижению Петра Порошенко в президенты на второй срок. До этого гаранта Конституции высмеяли из-за появления на публике в заправленном в ширинку пиджаке.

