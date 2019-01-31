Порошенко избрал самую плохую стратегию войны за президентство

Михаил Подоляк

политтехнолог

31 января 2019, 08:24

Съезды наших политических сил напоминают чемпионат по приторной слащавости или утренник со скабрезными стишками в специальном лечебном заведении.

Петр Порошенко
Петр Порошенко заявил о желании баллотироваться на второй срок / Главред

Все-таки мы живём в тотальной атмосфере взаимного недоверия. Казалось бы маленькая, но весьма и весьма красноречивая деталь. Постфактумные слова Коэльо (о въезде Юлии Тимошенко) или ещё более злые слова реперши Alyona Alyona (о форуме Петра Порошенко) - "меня обманули и цинично использовали!"

Не сомневаюсь, кстати, что организаторы и в первом, и во втором случае делали все более-менее правильно - приглашали, согласовывали, уточняли, разъясняли. Но какая же все-таки у нас нынче общественная атмосфера сложилась, что участие в подобных масштабных событиях считается позором и что их можно и нужно обязательно потом хайпить. Зло, жёстко, разгромно и максимально публично. И общество, безусловно, верит подобному хайпу.

Читайте такжеПолусвятой Петр: как Порошенко готовится сотворить политическое чудоМы так или иначе, но опять возвращаемся к столь сложному и почти разрушенному у нас явлению - как авторитет власти, политиков, общественных деятелей. Авторитет - это ведь фундамент, на котором держится не только сама власть, но и весь политикум, включая, естественно, политические партии.

В нормальной стране, в которой не идёт скрытая война "всех против всех" и где компромат и оскорбление не являются единственными опциями конкурентного выбора, обычному человеку или публичной "звезде" за честь быть приглашённым на подобные мероприятия. Это говорит о внутреннем здоровье страны.

У нас же, увы, все ровно наоборот. Мы буквально ждём подобных демаршей и как только они случаются (а они обязательно случаются), просто заходимся в потоках взаимной ненависти. И уже совсем не обращаем внимание на то, что говорится на съездах, какие темы заявлены в качестве базовых. Давайте нам только примитивные скандальчики.

Впрочем, на подобных пафосных съездах ничего и не говорится по существу. Вообще ничего. Сплошной нарциссизм и примитивизм. Невероятно, но по своему содержанию выдвиженческие форумы оказались идеально отвратительными и пустопорожними. Потому что реками лился циничный елей, радужными красками сверкало лизоблюдство и сворачивало уши в трубочку бесконечное "он/она - божеская".

Читайте такжеЧто ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и ЗеленскогоСъезды наши, скорее, напоминают чемпионат по приторной политической слащавости или утренник со скабрезными стишками в специальном лечебном заведении. Короче, кто, как быстро и насколько профессионально залезет Большому Боссу кое-куда без мыла. Это точно то, что нужно Украине в XXI веке?

Ну и самый важный вывод, который нам нужно сделать из случившихся пафос-смотров. Слишком очевидна отныне ставка на раскол. На убойное такое черно и белое, на разрушительную антитезу, где твой - белый, а оппонент обязательно должен быть растерзан. Вначале медийно. Надо ли говорить, что это самая плохая стратегия, которую можно было избрать для "войны за президентство". Потому что в итоге обязательно должна случиться финальная драка. Масштабная, массовая, кровавая. Подлинная ненависть ведь не купируется просто словами. А все почему? Да просто в душе никто уже ни во что не верит...

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Петр Порошенко выборы-2019 Михаил Подоляк
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