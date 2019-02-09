Порошенко за 8 дней стал богаче на 60 миллионов

В феврале Петр Порошенко разбогател на 60 миллионов / GettyImages

По данным Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, президент Петр Порошенко с начала февраля задекларировал 58,5 млн гривен доходов.

1 февраля Порошенко задекларировал 18,6 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" и 1,1 млн гривен процентов от Международного инвестиционного банка (МИБ).

7 февраля глава государства задекларировал 27,5 млн гривен возвращения Министерством финансов стоимости приобретения облигации внутреннего государственного займа и 300 тыс. гривен инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ.

8 февраля Президент задекларировал 11 млн гривен дивидендов от "Прайм Эссетс Кэпитал", пишут "Українськi Новини".

Напомним, во время форума Открытый диалог Порошенко признал, что государство не способно защитить пенсионеров и ему больно смотреть в глаза пожилым людям.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.