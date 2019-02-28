"Электорат" на автобусах и Нацгвардия: СМИ рассказали о предвыборном визите Порошенко в Бровары

Визит П.Порошенко в Бровары / brovary.net.ua

Из-за приезда президента Петра Порошенко в Бровары Киевской области по всему городу выключили светофоры, а после отбытия гаранта их так и забыли включить.

Кроме того, вместе с главой государства в город подвезли "электорат" на автобусах с киевскими номерами а также подразделения Нацгвардии, сообщается на сайте Броваров 4594.com.ua.

В сообщении отмечается, что во время выступления Порошенко люди выкрикивали слова об отсутствии достижений, про Роттердам+ и т.д. На площадь Свободы также пришли и инвесторы скандальной застройки ЖК "Диамант" и принесли плакаты, которые пытались развернуть.

/ brovary.net.ua

"Я понимаю ехал президент, выключили светофоры, поставили везде регуляторов, но когда он проехал, регуляторы сразу ушли, а светофоры так и не работают. Неужели их так сложно включить? И нужен ли приезд президента, если это вызывает дискомфорт части броварчан?", - говорит Руслан Снежко.

"А он приехал как Президент, или как кандидат в Президенты? И за чей счет такое "свадьба": за наш или его личный? Стоят, непонятно для чего, люди с надписью на спине "Национальная гвардия", которые не знают куда себя деть, вряд ли это украшает этот визит", - отметил Василий Богданенко.

Напомним, ранее сообщилось о том, что Порошенко в ходе визита в Запорожскую область сорвал шапку с головы девушки, находящейся в толпе людей.