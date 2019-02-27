"Вы нам неинтересны": Порошенко на митинге поссорился с экс-бойцом АТО

Порошенко решил поставить на место АТОшников / Петр Порошенко/twitter

На политическом митинге в Броварах, который был организован в рамках предвыборной кампании президента Петра Порошенко, гарант очень строго побеседовал со своими потенциальными избирателями.

Глава государства с трибуны похвастался, что сейчас в армии солдат кормят очень хорошо, они получают высокую зарплату и при встрече благодарят президента лично. Видео опубликовано на Facebook-странице Украинские национал-патриоты.

Во время выступления Порошенко люди из толпы начали решительно противоречить его заявлениям. Президента это разгневало, и он заявил, что "кто-то выпил и ему стало плохо". Люди начали требовать микрофон, чтобы высказать свое мнение во всеуслышание. В ответ Порошенко напомнил толпе, что разговаривают они в данный момент с президентом.

Читайте такжеЗеленский намекнул, что посадит Порошенко в случае своей победы на выборах"Вы нам неинтересны!", - заявил глава государства и кандидат в президенты возмущенным людям, которые выкрикивали "а чего вы морозитесь" и "вы нам тоже неинтересны".

В комментариях под видео пользователи разразились гневными комментариями в адрес Порошенко, который так высокомерно позволяет себе разговаривать с избирателями.

"Пусть посмотрят это те, кто собирается за него голосовать! Позорище!", "А ему весь простой народ неинтересен", "Клоун, а не главнокомандующий", "Голуб ты сизый, что-то ты в последнее время разошелся: то телефоны с рук выбиваешь, то алкашами всех обзываешь, скоро шапки начнешь воровать как Янукович", "Брехливая с*ка", - резко отреагировала интернет-публика.

Бухой Порошенко з сизим носом посварився в Броварах з АТО-шником... Бухой Порошенко з сизим носом посварився в Броварах з АТО-шником Романом Сiмоновим, який висміяв його брехню: - "Я особисто хотів поставити запитання, але морди, що охороняють Пороха, відтисли мене", – прокоментував Роман Сімонов. Опубликовано Українські націонал-патріоти Среда, 27 февраля 2019 г.

Напомним, Порошенко в ходе визита в Запорожскую область по непонятным причинам сорвал шапку с головы девушки, находящейся в толпе людей. Также президент посетил город Червоноград Львовской области, где грубо ответил одному из сотрудников государственного угледобывающего предприятия Львовуголь по задержкам заработной платы.

Как ранее сообщалось, Порошенко, выступая перед избирателями в городе Жолква в субботу, 23 февраля, пообещал дать отпор "украинскому агрессору".