Порошенко назвал Украину "агрессором"

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Украины Петр Порошенко, выступая перед избирателями в городе Жолква в субботу, 23 февраля, пообещал дать отпор "украинскому агрессору".

Видео выступления Порошенко выложил на YouTube журналист Александр Дубинский.

По словам президента, он должен "сохранить Украину и оборону Украины", чтобы противостоять "украинскому агрессору". После оговорки Порошенко запнулся и поправил себя, сказав, что отпор надо дать "российскому агрессору".

В комментариях к видео пользователи предположили, что глава государства был нетрезв:

Оно трезвым бывает? Что же за страна такая? То мы тупого зека в президенты выбираем, то алкаша. А мэры Киева, столицы нашей страны? Они же просто красавцы! Один в Космосе жил, и оттуда любимым бабушкам песни пел. А второй - вообще конченый идиот.﻿

Я таки знал что обостряется порох. Пьяная морда! Всем успехов!!!﻿

Не случайно оговорился. Порох и есть украинский агрессор для народа Украины.﻿

Отпраздновал 23 февраля!!!

Потрошенко перед выступлением всегда принмает рюмочку - другую для храбрости.

Він в Червонограді сьогодні той самий бред ніс

Бухарь конченный!!! Поставил страну на колени!!!﻿

Накануне Порошенко поздравил жителей страны с тем, что они забыли о Дне защитника Отечества.

"Сегодня 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл", - заявил Порошенко.