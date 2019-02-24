Эксперт раскрыл причины подражательства Порошенко Путину

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Подражательство президента Петра Порошенко в своей предвыборной кампании Владимиру Путину вызвано тем, что украинское общество хотя и отличается от российского, все же еще не похоже на европейское.

Такое мнение высказал политолог, эксперт Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара в чате на Главреде.

"Мы находимся в избирательном году, который обусловливает поведение политиков, жаждущих удержаться у власти или попасть в нее. Следовательно, они используют весь имеющийся на политологическом рынке арсенал, включая плагиат... То, что работает в России, с небольшой модификацией может сработать и в Украине", - сказал Хара.

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По его словам, в попытках поляризовать украинское общество, навязывая мысль "кто против Порошенко - за Путина ", провластные политтехнологи делают большую ошибку.

"Это не только не поможет им, но и закладывает проблемы дальнейшего единения украинской нации... В Украине есть два врага, причем украинская политическая элита кое-где представляет большую угрозу, чем Россия. Россия была, есть и будет оставаться самой большой внешней угрозой нашему суверенитету и территориальной целостности. Но недостаток единства, политическая коррупция и другие пороки создают дополнительные рычаги влияния Кремля на Украину", - отметил он.

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Хара считает, что Порошенко попытался выстроить подобную российской вертикаль власти, но его постигла неудача.

"Пусть украинское общество не коренным образом изменилось после Революции Достоинства, но все-таки существует достаточное количество граждан, которые не позволят превратить Украину в маленькую Россию. Чем больше демократии в Украине, тем меньше пространства для маневра для Путина", - заключил эксперт.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".