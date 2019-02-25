"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко ответил горнякам о долгах по зарплате

25 февраля 2019, 18:20

Президент побывал с визитом в регионе, где люди часто устраивают акции протеста из-за задержек заработной платы.

Петр Порошенко
Петр Порошенко решил остроумно пошутить с избирателями / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко посетил город Червоноград Львовской области, где грубо ответил одному из сотрудников государственного угледобывающего предприятия Львовуголь по задержкам заработной платы.

Очевидцы сняли на видео, как глава государства пытается пояснить шахтерам, что долги по зарплатам уже выплачены.

После того, как президент пригласил к слову первого вице-премьера Степана Кубива, чтобы тот прокомментировал погашение задолженности по шахтерам, он отошел от трибуны, но в этот момент из толпы что-то выкрикнули, поэтому глава государства вернулся к микрофону и ответил критикам.

"Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я – балерина!" — сказал в ответ Порошенко.

Шутка президента вызвала смех среди присутствующих. Видно, что и сам глава государства остался доволен своим остроумием.

Напомним, Порошенко, выступая перед избирателями в городе Жолква в субботу, 23 февраля, пообещал дать отпор "украинскому агрессору".

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Петр Порошенко Львовская область Червоноград
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