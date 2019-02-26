"Каких блт реформ не хватает": в Червонограде кортеж Порошенко "пошел нашим путем"

26 февраля 2019, 08:32

Президент Петр Порошенко посетил Червоноград.

порошенко
Петр Порошенко посетил Червоноград / Pivden.info

В ходе визита президента Петра Порошенко в Червоноград Львовской области автомобилям из его кортежа приходилось снижать скорость до минимальной из-за ужасного состояния местных дорог.

"После просмотра этого видео Владимир Гройсман, главный "дорогодел" страны, перекрестился и отключил телефон. А кому хочется услышать в трубке знакомый голос с вопросом: "Каких тебе блт реформ не хватает?"

Это президентский кортеж, который "пошел нашим путем" в Червонограде. Даже они не рискнули выдавить со своих коней премиум класса больше 30 км/ч", - говорится в сообщении в Телеграм-канале Жадный Петя.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Червонограде во время встречи с избирателями Порошенко грубо ответил одному из сотрудников государственного угледобывающего предприятия Львовуголь по задержкам заработной платы.

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Петр Порошенко дороги Червоноград
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