"Каких блт реформ не хватает": в Червонограде кортеж Порошенко "пошел нашим путем"

Петр Порошенко посетил Червоноград / Pivden.info

В ходе визита президента Петра Порошенко в Червоноград Львовской области автомобилям из его кортежа приходилось снижать скорость до минимальной из-за ужасного состояния местных дорог.

"После просмотра этого видео Владимир Гройсман, главный "дорогодел" страны, перекрестился и отключил телефон. А кому хочется услышать в трубке знакомый голос с вопросом: "Каких тебе блт реформ не хватает?"

Это президентский кортеж, который "пошел нашим путем" в Червонограде. Даже они не рискнули выдавить со своих коней премиум класса больше 30 км/ч", - говорится в сообщении в Телеграм-канале Жадный Петя.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Червонограде во время встречи с избирателями Порошенко грубо ответил одному из сотрудников государственного угледобывающего предприятия Львовуголь по задержкам заработной платы.