"Арбитр и гарант дебатов": Аласания напомнил Зеленскому и Порошенко о нарушении законов

Зураб Аласания / ZIK

В соответствии с законодательством о выборах президента Украины дебаты кандидатов проводятся в студии Общественного вещания, с модератором Общественного вещания и по правилам Общественного вещания.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в Facebook глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.

"Ее успели переговоры начаться, как успели завершиться, - написал Аласания. - Не знаю, каким будет ответ кандидата Порошенко кандидату Зеленскому, но комментарий Суспільного будет следующим: "Господа кандидаты. Дебаты - по "Закону о выборах президента Украины". В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя. Точка", - написал он.

Напомним, победивший с большим с отрывом в первом туре выборов президента Украины шоумен Владимир Зеленский записал видеобращение, в котором кинул вызов на дебаты действующему президенту Петру Порошенко. По идее Зеленского, дебаты должны пройти на киевском стадионе НСК Олимпийский.

Буквально через несколько часов Порошенко опубликовал в Facebook видеоответ Зеленскому, в котором согласился прийти на дебаты на Олимпийский. Далее, шоумен написал новое видеобращение - на этот раз к лидеру партии Батькивщина Юлии Тимошенко. Зеленский призвал ее стать "гарантом и арбитром" на его дебатах с Порошенко.