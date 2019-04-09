На Общественном рассказали, что сделают в случае срыва дебатов Порошенко и Зеленского

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / НБН

Официальные теледебаты между прошедшими во второй тур выборов президента Украины кандидатами Владимиром Зеленским и Петром Порошенко должны пройти в студии Общественного вещания 19 апреля 2019 года.

С таким заявлением во вторник, 9 апреля, выступил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

"Мы уже подготовились к проведению дебатов. Мы ничего не можем изменить, процесс запущен. 19 апреля в 20:00 будет готова студия, модератор и все остальное. А вот если ни один из кандидатов не посетит студию, мы будем показывать зрителям что-то другое. К примеру, на экране будет маленький зверь, а рядом будет бегущая строка: "Извините, такой-то кандидат не пришел на дебаты". Таким образом мы покажем, что какой-то кандидат не серьезно относится к дебатам", − заявил он.

Позднее глава Центризбиркома Украины Татьяна Слипарчук рассказала, что если на дебаты не явится один из кандидатов, то в отведенное для них эфирное время на экране будет надпись следующего содержания: "Извините. Кандидаты на пост президента Украины (ФИО) не появились в студии для участия в теледебатах".

Напомним, в прошедшем 31 марта первом туре выборов президента Украины шоумен Владимир Зеленский с легкостью и большим отрывом одержал победу.

Вскоре он выложил в Сеть видеоролик, в котором вызал на дебаты действующего главу государства Петра Порошенко. По плану шоумена, дебаты нужно было провести в присутствии сотрудников прессы и телевидения на крупнейшем стадионе Украины - киевском НСК Олимпийский.

Буквально через несколько часов Порошенко опубликовал в Facebook видеоответ Зеленскому. В ролике действующий президентсогласился участвовать в дебатах на Олимпийском. Однако затем Зеленский сделал неожиданный шаг и записал новое видеобращение - на этот раз к лидеру фракции и партии Батькивщина Юлии Тимошенко - в котором призывал ее стать "гарантом и арбитром" на его дебатах с Порошенко.

Зураб Аласания, руководитель НОТУ, отдельно напомнил Зеленскому и Порошенко о нарушении избирательного законодательства Украины.

Позднее генпрокурор Юрий Луценко разразился ироничным спичем и предложил организовать дебаты Зеленского и Порошенко в библиотеке.

Поздне представители НСК Олимпийский оценили вероятную стоимость проведения дебатов, а в Центризбиркоме поставили точку в споре по поводу места для дебатов Порошенко и Зеленского.