В Олимпийском оценили вероятную стоимость проведения дебатов

9 апреля 2019, 08:57

Обнародовать точную сумму, необходимую для проведения дебатов, можно будет после согласования всех аспектов.

НСК Олимпийский
НСК Олимпийский / @olympic.nsc

Окончательная стоимость дебатов на НСК Олимпийский между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко пока не определена.

"Обращаем ваше внимание на то, что без детального технического задания, понимания формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов, невозможно определить точную стоимость услуг по обеспечению организации и проведения мероприятия", - сказано в заявлении администрации Олимпийского в Facebook.

Также подчеркивается, что сформировать и обнародовать точную сумму можно будет только после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на проведение дебатов.

Напомним, Зеленский объяснил выбор места для сдачи анализов. Важно было сдать кровь там, где есть лаборатория, отметил он.

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Позднее Зеленский пояснил, почему в его результатах анализов из клиники Eurolab сначала была написала дата 2 апреля, а затем ее изменили на 5 апреля. Шоумен опубликовал объяснение из медуреждения, в котором указано, что из-за волнения сотрудник неправильно проставил даты.

В свою очередь президент Петр Порошенко сдал анализы на Олимпийском. Там усилили охрану, а сам комплекс заполонили журналисты.

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Как сообщалось, у Порошенко потребовали от Зеленского сдать еще один анализ. Анализ волос являются ключевым для выявления наркотиков, подчеркнул Олег Медведев.

Медведев напомнил, что такую рекомендацию накануне давала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Отмечалось, что приглашение центра Eurolab президенту Петру Порошенко и его Администрации сдать анализы содержит множество ошибок.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский дебаты НСК Олимпийский выборы-2019
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